L’animateur de «La Poule aux œufs d’or», Guy Mongrain, a pris tout le monde par surprise en décidant d'accrocher son micro après 25 ans à la barre du célèbre jeu télévisé.

En entrevue à l’émission de Denis Levesque, il explique que sa décision relève d'un concours de circonstances.

Après 25 ans, Guy Mongrain quitte «La poule aux œufs d’or»

«L’âge et la durée entrent en ligne de compte. Tu connais ma phrase: il vaut toujours mieux faire une année de moins qu'une année de trop et je ne voulais pas embarquer dans quelque chose qui allait provoquer de l'usure [...]. Alors je voulais partir au moment où c'était le plus opportun et le moment est arrivé. C'est une question de temps. Je suis encore en forme, j’ai une bonne santé, mais l'âge et la durée font que c'était le bon temps. Le temps est venu. Toute bonne chose a une fin», mentionne M. Mongrain.

Un deuil à faire?

La décision de partir est mûrement réfléchie après 41 ans de métier, dont 25 ans à La Poule aux œufs d’or.

«Personne n'est éternel. Si on pense qu'on est éternel dans le monde des communications, c'est un pêché mortel. Quand tu t'arrêtes un peu, tu regardes dans ton rétroviseur, il y a du chemin de parcouru. Le parcours est encore très beau, mais tu as fait du chemin. Alors c'est normal de réfléchir à ça et de se dire, quel est le meilleur moment pour tirer sa révérence.»

Si un projet arrivait sur son bureau pour un nouveau concept, Mongrain assure connaître la réponse et il dira non parce qu’il n’a pas envie en ce moment. [...]. «Il faut laisser la place. J'ai fait le tour du jardin et c'est parfait comme ça», dit-il.

250 millions de dollars donnés juste en studio

Pendant 25 saisons du célèbre jeu télévisuel, Guy Mongrain affirme que la populaire émission a donné 250 M$ à ses participants.

«Je le dis tout le temps, je donne de l'argent. C'est fabuleux. Ça rentre dans l'histoire de la télévision. Écoute, l'émission, 25 ans, les chiffres gagnants, des montants attribués, c'est l'histoire qui s'est écrite toute seule. J'ai été chanceux de contribuer à ça. J'espère que j'ai apporté une petite contribution, mais en même temps les gens aiment ça. Je le dis et je le répète, si la télévision québécoise n'était composée que de "La Poule aux oeufs d'or", ce serait plate.»

Outre «La Poule aux œufs d’or», Guy Mongrain a également été aux commandes de «Salut, Bonjour!» de 1991 à 2004 à TVA, en plus d’avoir animé le jeu «Fort Boyard» de 1994 à 2001. Parmi ses autres projets marquants, notons entre autres les jeux «Charivari» et «Québec à la carte».

Pour visionner l’entrevue intégrale de Guy Mongrain à l’émission de Denis Lévesque, cliquez sur la vidéo ci-dessus.