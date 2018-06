Labeaume incite le diocèse à protéger le patrimoine religieux

La Ville de Québec créera une fiducie pour la préservation du patrimoine religieux. Avec le gouvernement, elle mettra 3 millions $ par année dans la cagnotte, et incite les autres acteurs, particulièrement le diocèse, à faire leur part.

«Le modèle actuel ne fonctionne plus», a statué le président du comité mis en place en décembre dernier, John R. Porter.

C'est pourquoi le comité propose de mettre en place une fiducie, qui serait dotée en partant de l'argent mis sur la table par la Ville et le gouvernement provincial, soit 30 millions $ sur 10 ans. L'entité aurait entre autres le mandat de gérer cet argent et de le redistribuer pour la préservation des lieux de culte. Ultimement, la fiducie pourrait devenir propriétaire des églises.

Mais ces sommes ne sont pas suffisantes pour couvrir la totalité des besoins des huit églises identifiées comme ayant une haute valeur patrimoniale. C'est pourquoi le comité recommande la création d'un fonds auquel le diocèse sera activement incité à participer. Il sera invité à y verser une «part significative» des revenus de la vente des églises par les fabriques.

Un effet de levier

Sans aller jusqu'à dire que les sommes prévues pour préserver les églises seront retenues si le diocèse ne contribue pas au fonds, le maire de Québec, Régis Labeaume, a laissé entendre que cela pouvait être très incitatif. «C'est un bel effet de levier, ça donne une bonne force à une fiducie qui se crée. »

«Si la fiducie a 30 millions $, elle a un certain pouvoir. Ce sera à ces gens-là (de la fiducie) de s'asseoir avec le diocèse et de dire : On a la charge de gérer ces sommes. On n'est pas obligé de sortir 3 millions $ par année. »

Le maire n'a d'ailleurs pas manqué de souligner que lors de la vente de Saint-François-d'Assise, le fruit de la vente est retourné directement dans les poches du diocèse. Et quand le clocher de l'église Saint-Sauveur menaçait de tomber, c'est la Ville qui a dû «casquer».

«C'est 600 quelque mille dollars, alors qu'il n'y a personne qui a pris sa responsabilité. Moi, je commence à avoir mon voyage. Je vous le dis, là. À un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. Il y a des limites à ce que la Ville peut faire. (...) La Ville fait bien son possible, mais à un moment donné, je viens débordé.»

Le diocèse, qui a appris la nouvelle en même temps que les journalistes, a réservé ces commentaires, le temps que les autorités diocésaines se réunissent en début d'après-midi.

Le fédéral aussi

Le maire a aussi lancé une pointe au gouvernement fédéral. «Le fédéral, faudra qu'il arrête de parler et qu'il mette de l'argent. Le fédéral ne peut pas se préoccuper de temps à autre et de trouver ça dramatique à tous les six mois. Amenez-moi de l'argent, c'est ça que je veux. Parce que pour garder des églises à niveau, ça prend de l'argent.»