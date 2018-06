Les caquistes s'imposent

La vague caquiste qui prend de l’ampleur dans l’électorat québécois emporterait au passage plusieurs ministres libéraux et laisserait des miettes au Parti québécois.

François Legault serait à la tête d’un gouvernement caquiste majoritaire avec 83 députés si des élections avaient lieu aujourd’hui, révèle une projection de la répartition des sièges réalisée par l’analyste Bryan Breguet à partir d’un sondage LCN/Léger mené auprès de 3234 répondants. Seules deux forteresses libérales tiennent encore: Montréal et l’Outaouais.

Les caquistes bénéficient de 37% de l’appui populaire, une hausse de deux points depuis le mois dernier. L’écart demeure toutefois stable avec le Parti libéral du Québec (28%), qui a aussi connu une légère augmentation dans les intentions de vote depuis la mi-mai. L’appui aux péquistes continue de dégringoler (19%).

À partir de ces données, Bryan Breguet calcule que le clan de Philippe Couillard serait renvoyé dans l’opposition avec 33 députés et serait amputé de la majorité de ses ministres.

Rien ne va plus au PQ, qui ne serait même plus reconnu comme un parti politique à l’Assemblée nationale avec seulement cinq élus. Les troupes de Jean-François Lisée sont même délogées dans leurs châteaux forts en région. Québec solidaire maintient ses acquis et réussirait à dérober un siège aux péquistes, celui d’Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

«S’il y avait une soirée électorale aujourd’hui, c’est la razzia, c’est comme l’eau qui monte, quand elle monte, elle monte partout», analyse le sondeur Jean-Marc Léger.

Moreau et Lisée en danger

Si l’ouest de Montréal est encore peint en rouge, l’est de la métropole sera le théâtre de luttes à quatre. Les troupes de François Legault dominent dans la banlieue montréalaise et l’Estrie. Traditionnellement sympathiques aux libéraux, les électeurs de l’Outaouais ne sont pas sourds aux sirènes de la CAQ, qui talonne le PLQ.

Les ministres Pierre Moreau, Lucie Charlebois, Stéphane Billette, Nicole Ménard, Marie Montpetit et Luc Fortin perdraient leur siège, selon la simulation.

Chez les péquistes, le chef Jean-François Lisée, la vice-chef Véronique Hivon et le candidat-vedette Jean-Martin Aussant sont sérieusement en danger.

C’est un raz-de-marée caquiste à Québec et dans Chaudière-Appalaches. Les ministres Sébastien Proulx, François Blais, Véronyque Tremblay et Dominique Vien en font les frais et tirent de l’arrière face à leurs adversaires caquistes.

M. Legault perce également en région. Les citoyens de l’Abitibi, du Saguenay, de la Côte-Nord, et dans une moindre mesure du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, sont séduits par la CAQ.

En baisse de trois points depuis un mois, le PQ atteint à nouveau le plus bas score de son histoire. Et avec un maigre 7% d’indécis, le coup de sonde démontre qu’une grande partie des Québécois ont déjà arrêté leur choix.

Nombre de sièges remportés selon la projection

CAQ: 83

PLQ: 33

PQ: 5

QS: 4

Intentions de vote

CAQ: 37%

PLQ: 28%

PQ: 19%

QS: 9%