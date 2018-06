Les parents de Clément Ouimet feront le Grand défi Pierre-Lavoie

Des 215 équipes qui prendront le départ de la 10e édition du Grand défi Pierre Lavoie jeudi après-midi, il y en aura une qui franchira la distance entre Saguenay et Montréal en mémoire du cycliste Clément Ouimet, happé à mort sur le Mont-Royal l’automne dernier.

L’équipe «Salut-Clément» est composée des parents et d’amis du cycliste de 18 ans décédé tragiquement sur la voie Camillien-Houde le 4 octobre. La mère de Clément, Catherine Bergeron, est l’une des cinq cyclistes de l’équipe, tandis que le père, Alexandre Ouimet, agira comme chauffeur au cours des quatre prochains jours.

«Pour la famille, c’est gros. C’est un hommage. Le Grand défi va devenir une part de notre deuil et ça représente bien Clément. S’il me voyait, il m’aurait dit que c’est difficile, mais il m’aurait poussée à y aller. Pour moi, c’est de relever un défi, c’est ce que Clément faisait constamment. Il n’avait pas peur de dépasser ses limites et le Grand défi représente bien ça», a raconté Catherine Bergeron mercredi, alors qu’elle était en route vers le Saguenay.

L’un des bons amis de Clément Ouimet a aussi tenu à faire partie des cinq cyclistes de l’équipe.

«On s’est connu à travers le vélo, on était dans la même équipe. Clément était toujours dévoué à aider l’équipe. Il était capable de détendre l’atmosphère, de faire rire le monde. Je fais le GDPL parce que c’est un bon moyen de lui rendre hommage», a dit Antoine Fabry.

1075 cyclistes

Le départ du GDPL sera donné à 13 h à La Baie. Les 1075 cyclistes effectueront une sortie inédite en se rendant pour la première fois à L’Anse-Saint-Jean, le village natal de Pierre Lavoie. Le peloton prendra ensuite la route du Lac-Saint-Jean en soirée en passant par Saguenay.

Vendredi, les coureurs feront un tour complet du Lac-St-Jean. Ils se dirigeront ensuite vers Québec dans la nuit de vendredi à samedi.

Samedi matin, les participants rejoindront 6000 autres cyclistes à Lévis pour compléter La Boucle de 135 km sur la rive-sud de Québec.

Le dernier droit amènera ensuite les coureurs du 1000 km à Montréal pour la traditionnelle arrivée au Stade olympique dimanche.

Pour cette 10e édition, l’épreuve reine s’étire exceptionnellement sur 1175 km.

L’organisation du GDPL doit confirmer aujourd’hui la somme amassée cette année qui avoisinera les 2 millions $. L’an dernier, les participants au 1000 km avaient amassés 2,3 millions $ dans le cadre du parrainage d’écoles de la province.