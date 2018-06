Trafic de stupéfiants: 17 arrestations dans plusieurs villes

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a annoncé mercredi l’arrestation de 13 hommes et de quatre femmes soupçonnés de faire partie d’un réseau de trafic de stupéfiants.

Les 17 personnes ont été arrêtées tôt mercredi dans le cadre d’une enquête qui a débuté en février dernier visant le démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants, principalement de cocaïne et de cannabis.

Depuis mercredi 4h30, plus de 150 policiers du SPAL, de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, de la Régie intermunicipale de police Roussillon, de la Sureté du Québec et du service de police de Châteauguay font des perquisitions simultanées à Brossard, Saint-Hubert, Longueuil, Mascouche, Repentigny et Saint-Roch-de-Richelieu.

Ainsi, les 17 individus arrêtés pourraient tous faire face à des accusations de possession en vue du trafic et de complot. Ils sont présentement détenus et seront rencontrés par les enquêteurs. Les suspects sont connus des services policiers.

«L’opération est toujours en cours donc un bilan de celle-ci vous sera transmis lorsque toutes les perquisitions seront terminées», a souligné le SPAL