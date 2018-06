Bernard Adamus sera à Envol et Macadam

Bernard Adamus et les formations August Burns Red, Les Goules, Grimskunk, No Fun at All, Parkway Drive et The Devil Wears Prada seront les vedettes de la 23e édition du festival Envol et Macadam.

Une édition qui se déroulera du 6 au 8 septembre sous les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency et qui a vu son budget être amputé de 95 000 $ par le gouvernement du Québec.

La scène de l’Îlot Fleurie accueillera, le vendredi 7 septembre, les formations québécoises Damn the Luck (17 h 30), Les Trimpes (18 h 05) et Grimskunk (18 h 45), les Suédois de No Fun at All (19 h 45) et Les Goules (20 h 45). Bernard Adamus mettra fin à une pause d’une année en montant sur les planches, à 21 h 45.

La soirée du samedi 8 septembre accueillera le gagnant du concours Planetrox Québec 2018 (14 h 15) et les formations locales VICTIME (15 h) et Nuclear Power Genocide (15 h 45), ainsi que le groupe australien Polaris (16 h 30).

Les formations Obey the Brave (18 h 30), les Américains de The Devil Wears Prada (19 h 30) et August Burns Red (20 h 30). et les Australiens de Parkway Drive (21 h 30) suivront en soirée.

On retrouvera aussi un volet en salle avec des spectacles au Scanner, à l’Anti Bar & Spectacles, à la salle Multi du Complexe Méduse, au Knock-out et au Dagobert.

Une série de concerts mettant en vedette les groupes Leftover Crack (États-Unis), Dopethrone (Montréal), le rappeur français Sofiane de même que les formations locales Get the Shot, Still Insane, Robert’s Creek Saloon, Boundaries, The Carringtons, Ride Sideburn, Forest Boys et plusieurs autres.

Les passeports donnant droit aux trois jours de spectacle sont en pré-vente jusqu’au 6 juillet au prix de 35 $ à la boutique Exo et sur le site web d’Envol et Macadam. Les billets individuels seront mis en vente au début du mois de juillet.

La programmation complète et détaillée de l’événement est en ligne à l’adresse envoletmacadam.com