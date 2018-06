Bill Cosby, condamné pour agression sexuelle, change d'avocat

Le comédien américain Bill Cosby, reconnu coupable d'agression sexuelle fin avril, a changé d'avocat, trois mois avant l'audience qui doit fixer sa peine, a indiqué jeudi son porte-parole.

«M. Cosby a remplacé son équipe juridique par l'avocat Joseph P. Green», un avocat connu de Philadelphie, a confirmé à l'AFP son porte-parole Andrew Wyatt, sans expliquer les raisons de ce changement.

Ce n'est pas la première fois que Bill Cosby, 80 ans, change d'avocat.

Pour son deuxième procès qui avait débouché sur sa condamnation le 26 avril, Bill Cosby avait choisi de se faire représenter par un avocat vedette de Los Angeles, Tom Mesereau.

Lors de son premier procès en juin 2017, qui avait débouché sur une annulation faute d'unanimité du jury, l'ex-star de la télévision américaine avait été défendue par un troisième homme, Brian McMonagle.

C'est donc Joseph Green qui devrait s'efforcer d'obtenir une peine réduite pour Bill Cosby, dans le cadre de la préparation de son audience fixée au 24 septembre.

Il pourrait être appelé ensuite à faire appel de sa condamnation, comme Tom Mesereau avait annoncé son intention de le faire.

Bill Cosby a été le premier homme de pouvoir à être reconnu coupable d'agression sexuelle par un tribunal depuis l'affaire Weinstein et la naissance des mouvements #MeToo et Time's Up.

S'il a été condamné pour une seule agression, sur la personne d'Andrea Constand en 2004, des dizaines de femmes au fil des années l'avaient accusé d'abus sexuels.