De plus en plus de panneaux solaires

Les panneaux solaires poussent comme des champignons sur les toitures résidentielles. En 2007, trois clients d'Hydro-Québec s'étaient convertis à l'énergie solaire. Dix ans plus tard, au 31 décembre 2017, on en comptait 182. Mais uniquement entre le 1er janvier et le 31 mars 2018, déjà 145 se sont ajoutés, portant le total à 327.

Si la conversion vous intéresse, la première chose à faire est de contacter Hydro-Québec pour vous assurer que votre projet sera rentable. «Des fois, on se laisse miroiter des économies, de faire de l'argent en devenant autoproducteurs alors qu'au Québec, la situation est quand même assez difficile pour clairement être complètement autonome ou même faire de l'argent», prévient Louis Olivier Batty, porte-parole chez Hydro-Québec.

Chez Ameublement Styld'Art, c'est une entreprise entière qu'on a convertie au solaire. Avec 70 panneaux de 300 watts chacun, on espère faire de grandes économies. «On pense réduire notre facture d'électricité de 80 %», affirme le président, Daniel Olivier Roy.

Chez Roulez électrique.com, on utilise 40 panneaux solaires depuis 11 mois. Les données sont conservées et analysées pour s'assurer que le système demeure rentable. Jusqu'à maintenant, on n'est pas déçu.