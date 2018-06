Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant préparent un 2e disque

Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant sont prêts pour un deuxième tour de chant. Les amoureux s’affairent à composer les pièces de leur deuxième album, apprend-on dans la plus récente édition du magazine «Échos Vedettes».

Ces nouvelles chansons serviront à créer le successeur de «Comme dans un film» paru à l’automne 2016. La création va bon train, a d’ailleurs laissé savoir la chan-teuse. «On a un peu plus que la moitié de fait et on ira en studio à la fin de no-vembre».

Le deuxième opus pourrait voir le jour en février prochain.

Outre sur disque, le couple a travaillé devant les caméras du suspense «Le nid» dont la première aura lieu en juillet, à Montréal, lors du festival Fantasia. Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant ont également collaboré à la création de «Midsummer (une pièce et neuf chansons)», une œuvre pour laquelle ils ont maintes fois foulé les planches. De plus, ils se sont quelques fois donné la réplique sur le plateau de la série «Au secours de Béatrice» diffusée à TVA.