Kim Rusk vend son condo situé à Hochelaga-Maisonneuve pour 500 000$

Kim Rusk a décidé de mettre en vente son condo situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal pour la somme d’un demi-million de dollars.

L’animatrice radio attend son premier enfant avec son conjoint, Jérémie Capony, qui est papa d’une petite fille issue d’une union précédente.

L’appartement de neuf pièces construit en 2014 comprend trois chambres à coucher et une salle de bain.

La propriété a été évaluée à 466 600 $ en 2014 et depuis les dernières années, quelques modifications ont été apportées, notamment l’ajout d’un mur en bois de grange et d'un mur de briques blanches.

La demeure comprend également un garage privé, qui est pratique pour entreposer vélo, moto et outils.

Le condo est situé près de tous les services essentiels, de la station de métro Pie-IX et du parc Maisonneuve.

Est-ce que le couple chercherait à acheter plus grand pour accueillir leur enfant à naître dans les prochains mois? Une chose est certaine, le condo de près de 2000 pieds carrés saura plaire aux jeunes acheteurs.

