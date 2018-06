L’acteur britannique Luke Evans à Montréal

L’acteur britannique Luke Evans vient de s’ajouter à la distribution du film «Murder Mystery», une comédie hollywoodienne mettant en vedette Adam Sandler et Jennifer Aniston qui sera tournée ce mois-ci à Montréal.

Le tournage de ce film produit par Netflix doit se mettre en branle ce week-end dans la métropole. Une première portion de «Murder Mystery» a déjà été tournée ce printemps en Italie.

Dans cette comédie réalisée par Kyle Newacheck (un des créateurs de la série télé «Workaholics»), Adam Sandler incarne un policier new-yorkais qui décide de faire plaisir à sa femme (Jennifer Aniston) en l’emmenant en voyage en Europe.

Dans l’avion, le couple fait la rencontre d’un homme mystérieux (joué par Luke Evans) qui les invite à une soirée sur le yacht d’un milliardaire âgé. Mais quand leur hôte sera assassiné, le policier et sa femme de-viendront les principaux suspects du meurtre.

Retrouvailles

Selon le magazine «Variety», Adam Sandler et Jennifer Aniston cherchaient depuis longtemps un nouveau projet qui leur permettrait de retravailler ensemble. Les deux populaires comédiens s’étaient partagé la vedette de la comédie romantique «Méchant menteur», qui avait connu un beau succès en 2011 (215 M$ au box-office mondial).

Originaire du pays de Galles, Luke Evans, 39 ans, s’est taillé une place à Hollywood au cours des dernières années. On l’a vu récemment dans les films «La fille du train», «Dracula inédit» et «La Belle et la Bête», et il est l’une des vedettes principales de la série américaine «The Alienist», qui a fait fureur cet hiver aux États-Unis.