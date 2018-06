«Notre vie se tourne un peu plus vers l'amour» - Alfa Rococo

Trois ans et demi se sont écoulés depuis la sortie de «Nos cœurs ensemble». Beaucoup de choses ont changé dans la vie d’Alfa Rococo. À l’époque, Justine Laberge était enceinte de sa première fille, alors qu’aujourd’hui, le duo qu’elle forme avec David Bussières a deux enfants et vient de lancer son quatrième disque, «L’amour et le chaos», librement inspiré par sa marmaille.

Dans les remerciements du livret de «L’amour et le chaos», on peut lire: «Marine et Luna, notre vie se tourne un peu plus vers l’amour et un peu moins vers le chaos grâce à vous.» Il s’agit des deux filles, respectivement âgées de trois ans et de six mois, du duo Alfa Rococo.

«Il n’y a pas grand-chose de plus lumineux que des enfants dans la vie. Des fois, on s’acharne sur des détails négatifs et, après ça, on se tourne vers nos enfants et ça nous ramène toujours à l’essentiel, à la beauté, à la lumière, à l’amour. On ne se cachera pas qu’on vit dans une ère où ça ne va pas tellement bien. Pour ne pas être pessimistes et nous dire que c’est peine perdue, tournons-nous vers ça. C’est ce qui nous accroche, nous fait du bien», relate Justine Laberge.

«L’album parle un peu de ça aussi, du constat que tout s’écroule dans le monde. Mais le fait d’avoir des enfants, même si on n’en parle pas directement sur l’album, fait en sorte qu’on essaie de trouver de petites brèches de lumière», conçoit David Bussières.

«L’amour et le chaos» n’est pas seulement le titre du disque, mais aussi celui d’une pièce. «Pour la première fois de nos quatre albums, le titre ne vient pas d’une chanson qu’on avait déjà écrite. On l’a trouvé en premier et la chanson est venue plus tard. On avait l’état d’esprit du temps: du clair-obscur. ¨L’amour et le chaos¨, c’est comme le clair et l’obscur», explique le musicien.

Encore une fois, c’est ce dernier qui a réalisé le disque lancé le 1er mai et le duo a produit le tout.

Une petite frousse

En décembre dernier, à cinq semaines de vie, leur petite Luna a été hospitalisée à l’Hôpital de Montréal pour enfants. «La première (Marine) n’a jamais été malade, mais elle n’allait pas à la garderie dans les premiers mois de sa vie. Elle ne fréquentait pas d’autres enfants, alors que là, elle va à la garderie. Luna a attrapé un virus de notre plus vieille qui l’a mise un peu en danger dans ses premières semaines de vie. Ça nous a stressés un peu, mais elle s’est bien rétablie. À l’hôpital, on nous a dit que c’était le lot du deuxième enfant, que c’était normal», raconte la chanteuse.

Pour sa part, leur aînée prend son rôle de grande soeur à coeur. «Elle m’aide. Dans les premiers temps, j’étais un peu débordée et elle allait me chercher des couches, des lingettes. Elle a ses tâches et elle aime ça, parce qu’elle se sent responsable.»

Marine a d’ailleurs un sens artistique développé. «Elle connaît quasiment toutes les paroles de nos chansons parce que, pendant la création du disque, on les écoute à la maison, dans l’auto», explique le musicien.«Elle chante beaucoup ¨L’amour et le chaos¨ et dit que c’est sa préférée. Dans sa tête, le chaos, c’est un dégât. Elle est venue au lancement du disque et elle a demandé pourquoi il n’y avait pas eu de dégât pendant la chanson! (rires) On a un piano à la maison et elle pianote un peu et chante», enchaîne Justine. Et David ajoute: «Elle suit des cours d’éveil musical et elle a beaucoup de rythme.»

Lors de leur dernière tournée de spectacles, intitulée «Nos coeurs ensemble», la fillette avait suivi ses parents sur la route. «On emmenait Marine en tournée parce qu’elle était petite, et on a recommencé les spectacles alors qu’elle avait deux mois. Des fois, je venais de l’endormir et il me restait cinq minutes pour me maquiller avant d’aller sur scène. Quand je l’ai fait, j’avais beaucoup d’énergie et je n’avais pas deux enfants», de dire la chanteuse.

Cette fois-ci, les enfants ne suivront pas pendant la tournée, qui débutera à l’automne après les festivals auxquels le duo prendra part cet été.