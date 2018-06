Olymel met la main sur Pinty’s Delicious Foods

L’entreprise québécoise Olymel achète Pinty’s Delicious Foods, une compagnie ontarienne d’abattage et de transformation de volailles.

Dans un communiqué publié jeudi matin, Olymel a précisé que Pinty’s se spécialise dans les produits entièrement cuits et d’autres produits connexes dans ses trois établissements de transformation en Ontario. Basée à Burlington, elle emploie 360 personnes.

La compagnie québécoise estime que cette acquisition renforcera sa présence en Ontario et ailleurs au Canada.

« Olymel est confiante que cette transaction sera profitable à notre développement et à notre croissance. Nous sommes fiers d’accueillir dans nos rangs les employés de Pinty’s Delicious Foods Inc., qui au fil des 70 dernières années ont su développer une grande expertise du marché canadien et même de celui des États-Unis, en proposant des produits novateurs et exclusifs sous des marques qui ont conquis de nombreux consommateurs et clients», a mentionné le président-directeur général d’Olymel, Réjean Nadeau, par communiqué.

Cette transaction, qui a été approuvée par la direction de Pinty’s, doit recevoir l’aval du Bureau de la concurrence avant d’être finalisée.

Le montant payé par Olymel n’a pas été divulgué.