Problèmes de stationnement au Centre fiscal de Shawinigan

L'Alliance de la fonction publique du Canada presse le gouvernement fédéral d'intervenir pour ajouter des espaces de stationnement au Centre fiscal de Shawinigan.

Avec les embauches massives en cours, le centre compte maintenant 1500 employés, soit le plus haut niveau jamais atteint depuis sa création en 1979.

Beaucoup d'employés n'ont d'autre choix que de garer sur des espaces interdits. «On a d'autres embauches qui sont prévues jusqu'à l'hiver prochain. On ne sait plus où mettre les gens présentement, a déploré Normand Pelletier, conseiller syndical. Le problème, c'est que Travaux Publics Canada (le propriétaire du bâtiment et des terrains) ne semble pas vouloir prendre de moyens pour accommoder les nouveaux employés, pour avoir un stationnement.»

L'Alliance de la fonction publique craint même que ce problème ne finisse par constituer un frein au processus d'embauche. On propose que le ministère fédéral se tourne vers la Ville de Shawinigan qui possède des espaces boisés inutilisés en bordure du stationnement.

Des efforts sont aussi faits pour encourager le covoiturage. Le syndicat observe toutefois que cette solution n'est pas à la portée de tous en raison des horaires variables.

Par ailleurs, le stationnement actuel devra être rénové l'an prochain, dans le cadre du programme de rafraîchissement des installations de 12 millions $ du Centre fiscal annoncé par Ottawa l'an dernier. Durant les travaux, seulement une moitié du stationnement restera accessible.