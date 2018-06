Qui sont les grands gagnants du gros lot de 60 M$?

Les 10 personnes qui avaient toutes la combinaison gagnante du gros lot de 60 M$ du Lotto Max se partagent 6 M$ chacun.

Loto-Québec les a présentés lors d’un point de presse, jeudi en après-midi à Drummondville.

En plus des 10 gagnants qui ont acheté un billet de groupe, la Pharmacie Jean-Coutu où avait été acheté le billet empoche un montant de 600 000$, soit 10% du gain.

1- Chantal Roy et son conjoint

Mme Roy, comme dans une vision prémonitoire, avait prédit que son chum serait millionnaire avant d’avoir 40 ans.

Le tout s’est réalisé. «Dans moins d’un mois, Daniel va avoir 40 ans».

Ils n’ont pas de projets clairs et précis, mais une chose est sûre: ils veulent des vacances.

2- Daniel Robitaille et Louise Garneau

Louise Garneau a eu bien du mal à se détendre depuis qu’elle a appris avoir gagné.

«Le hamster travaillait beaucoup», a confié la femme à Yves Corbeil.

Elle et son conjoint, Daniel Robitaille souhaitent voyager, plus particulièrement en Europe. Ils ne craignent plus la valeur de l’Euro, et comptent bien en profiter.

3- Gilles Giguère

«Je ne le croyais pas, j’ai remis un autre billet qui n’était pas gagnant dans la valideuse pour vérifier».

M. Giguère compte faire quelques petits changements au niveau de son «parc automobile».

«C’est un beau problème gagner cela», a-t-il déclaré.

Il n’a qu’un simple souhait que l’argent ne peut lui donner: «vivre vieux».

4- André Gauthier

André Gauthier a été présenté comme un vrai blagueur.

Pour annoncer à sa famille qu’il avait remporté des millions de dollars, il a organisé une réunion familiale.

«Je leur ai dit que je voulais qu’on prépare nos arrangements funéraires».

Ses enfants se sont présentés la mine bien passe à la rencontre, en demandant s’il était malade.

«Ce n’était pas vrai, juste pour leur annoncer une belle surprise. Mon gars lui s’est douté que j’avais gagné. Il me connaît un petit peu».

5- Sylvain Cusson et Céline Mailhot

«On était au camping et tout le monde cherchait qui avait gagné.»

En vérifiant son très long billet, Mme Mailhot a réalisé qu’elle faisait partie des chanceux.

Elle est rentrée discrètement dans sa roulotte, car elle n’a pas voulu crier sa joie devant tout le monde.

6- France Bergeron-Savoie

L’histoire de France est «pas mal spéciale». C’est en allant dîner avec sa sœur, alors qu’elle n’avait pas trop envie de sortir, qu’elle a réalisé avoir gagné.

C’est en arrêtant à l’épicerie qu’elle a fait valider son billet.

«Ça criait, ça criait!», raconte la femme.

La dame ne souhaite pas faire de grands projets, mais, une chose est sûre, la propriétaire d’une terre rêve de s’acheter un «gros tracteur»!

7- Denise Bolduc et son conjoint

C’est en disant à la blague à la commis d’appeler l’ambulance si elle gagnait... qu’elle a réalisé qu’elle avait bel et bien gagné.

Heureusement pour Mme Bolduc, l’ambulance n’a pas eu à se déplacer.

La dame souhaite faire «surement des voyages», et se gâter.

Son mari lui voulait s’offrir une petite gâterie en s’achetant une paire de bas colorée à la «Justin Trudeau».

8- Christiane Picotin

La dame est venue avec toute sa famille au point de presse de Loto-Québec. Ses nombreux frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères et ses enfants étaient tous sur place.

Lorsqu’elle a appelé son fils pour lui annoncer qu’elle avait gagné, son garçon au bout du fil ne comprenait pas ce qu’elle tentait de lui dire. «Il croyait que j’étais en train de mourir».

La dame souhaite faire quelques réparations sur sa résidence et surtout s’acheter un bon matelas.

9- Angèle Cusson

«Moi là j’étais complètement sonnée». La dame avait plusieurs billets à faire valider... dont le billet qui valait lui, 6 M$.

«J’ai dit à la madame à la caisse: ''je pense que j’ai un gros problème''.»

La caissière a appelé le propriétaire pour procéder à la validation du billet, juste pour entendre le son de la valideuse lorsqu’un gros montant est remporté.

10- Gilles Melançon

N’était pas présents au point de presse.