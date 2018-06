Des conseils juridiques à prix modique

L'accès à la justice peut coûter cher, mais il y a une façon moins coûteuse que de faire affaire avec un bureau d'avocats.

Le cabinet Néolegal a non pas pignon sur rue, mais sur le Web. La compagnie, qui reçoit entre 75 et 100 appels par jour, aide ses clients à distance à rédiger une mise en demeure ou à présenter un dossier à la cour des petites créances et ce, à coût moindre qu’une traditionnelle firme d’avocats.

Depuis l'ouverture du site il y a un an, Neolegal a répondu à environ 2000 clients.

Parmi eux, Stéphane Proulx. Une compagnie d'autopartage lui réclamait autour de 1500 dollars pour les dommages à une voiture.

«J'avais laissé l'auto dans un endroit qui était à la limite de la couverture légale et ça a créé des problèmes», explique-t-il.

Sans se déplacer, il a eu tous les conseils juridiques et pratiques qui ont aidé sa cause.

«Finalement, ç'a donné lieu à une entente qui était plus à l'amiable, soutient M. Proulx. L'assurance est intervenue également. Donc, ça a couvert les frais que j'aurais eu à payer.»

L'idée derrière Neolegal, c'est de rendre le système judiciaire accessible aux particuliers et aussi aux entreprises. Les avocats donnent depuis peu des conseils en droit immobilier et bientôt pour aller à la Régie du logement et en droit familial.

Enfin, puisque tout aujourd'hui passe par le téléphone intelligent, la compagnie a lancé une nouvelle application.

«Maintenant, on le sait, les gens utilisent leur téléphone tous les jours. Ils l'ont toujours avec eux, souligne Philippe Hazeltine, cofondateur de Neolegal. Donc, nécessairement, maintenant, ils vont avoir leur avocat avec eux à temps plein.»