Fin de travaux émotive à l'Assemblée nationale

La dernière journée de travaux parlementaires de la législature a été le théâtre de moments émouvants à l'Assemblée nationale.

Pour plusieurs élus qui ont annoncé leur retrait de la vie politique, il s'agissait d'une dernière présence au Salon bleu.

Les élus en ont profité pour se saluer et se rendre hommage, avant la bataille électorale qui se met en branle.

Philippe Couillard émeut Jean-Marc Fournier

Le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, qui vivait vendredi sa dernière journée officielle en tant que parlementaire, a versé quelques larmes en Chambre.

Une déclaration du premier ministre Philippe Couillard au Salon bleu l’a particulièrement ému.

«On sait tous que le voyage politique, c'est un voyage familial, et que les souffrances politiques sont souvent des souffrances familiales, et je pense qu'il faut le dire. Les joies politiques également sont des joies familiales. [...] Je vois, en haut, les collègues qui regardent leur famille, je crois, avec émotion. Maryse, qui est avec... bien sûr, l'épouse de mon collègue Jean-Marc Fournier. Je peux dire ton nom maintenant, Jean-Marc, parce que le président ne me punira pas, je crois, aujourd'hui. Jean-Marc est un homme remarquable, un Québécois remarquable, qui a conduit les débats parlementaires, qui a assuré la direction intérimaire d'un parti politique. C'est difficile, la direction intérimaire d'un parti politique, surtout pendant que se déroule une course à la direction. Jean-Marc, tu as beaucoup donné au Québec, aux Québécois et aux Québécoises, j'ai une admiration et de l'amitié pour toi, et je t'en remercie», a-t-il déclaré.

Le président tire sa révérence

Le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, a présidé la dernière séance de la 41e législature, non sans émotion.

Le député de Westmount–Saint-Louis, la gorge nouée, a annoncé qu’il présidait également sa dernière séance de l’Assemblée, puisqu’il tire sa révérence.

«Après 33 ans de service, il est temps de rentrer. [...] Voyez-vous, quand des ponts, des boulevards, des autoroutes, des aéroports portent le nom des gens que vous avez côtoyés, avec qui vous avez discuté, que vous avez appréciés, bien, il est probablement temps de partir», a-t-il lancé.