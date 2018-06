Francos: 5 spectacles à voir ce week-end

Les Francos tirent à leur fin. Vous n’avez pas encore eu la chance de profiter pleinement de cette 30e édition? «Le Journal de Montréal» vous propose cinq spectacles à voir, gratuitement, d’ici à sa clôture, dimanche soir.

Lou-Adriane Cassidy

Pour certains, elle est la fille de Paule-Andrée Cassidy. Pour d’autres, elle est une ancienne candidate de «La Voix» ou encore une finaliste aux plus récentes Francouvertes. Mais pour découvrir la chanteuse derrière le succès «Ça va Ça va», le rendez-vous est donné vendredi, en début de soirée, au coin de la rue Jeanne-Mance et du boulevard de Maisonneuve.

Vendredi soir, 18 h, sur la scène Hydro-Québec

La Chicane

Vous êtes nostalgiques de l’époque où vous aviez «du ressentiment dans le sang»? Boom Desjardins et sa bande continuent de célébrer leurs deux décennies de carrière avec leur tournée 20 ans déjà amorcée l’an dernier. Au menu: les «Tu m’manques», «Juste pour voir le monde» et, évidemment, «Calvaire», qui avait permis au célèbre groupe de faire sa marque sur la scène rock du Québec.

Vendredi soir, 20 h, sur la scène Loto-Québec

Rapkeb Allstarz

Les fans de rap québécois ne voudront certainement pas manquer la soirée de samedi. Et pour cause: les Francos ont réuni sur une même scène certains des plus gros noms dans le domaine: Koriass, Dead Obies, Alaclair Ensemble, FouKi, Rymz, Larry Kidd, Taktika, Joe Rocca et Brown. Bref, une occasion en or pour les amateurs.

Samedi, 21 h, sur la Scène Bell

«Tombés du ciel, un salut au grand Jacques Higelin»

Un peu plus de deux mois après son décès, Jacques Higelin aura droit à un dernier salut, gracieuseté de Yann Perreau. Il sera joint sur scène par Hubert Lenoir, Catherine Major et Anna Frances Meyer pour une soirée consacrée entièrement aux incontournables du célèbre auteur-compositeur-interprète français et père de Arthur H.

Dimanche, 20 h, sur la scène Desjardins

«La musique de Stone: Hommage à Plamondon»

Elles seront 11, dimanche soir, pour rendre hommage à Luc Plamondon. Ariane Moffatt, Klô Pelgag, Safia Nolin et Martha Wainwright, pour n’en nommer que quelques-unes, offriront pour la première fois sur scène leurs reprises de «SOS d’un terrien en détresse», «L’île aux mimosas», «Le blues du businessman» et «Le parc Belmont», toutes tirées de la bande originale du spectacle du Cirque du Soleil présenté à Trois-Rivières l’an dernier.

Dimanche, 21 h, sur la scène Bell