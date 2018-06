Fraude fiscale: Cristiano Ronaldo accepte de payer 28,8 M$ au fisc

La vedette planétaire du soccer Cristiano Ronaldo, qui entre en lice vendredi au Mondial, a accepté de payer 18,8 millions d'euros (28,8 M$ CAD) dans le cadre d'un préaccord destiné à mettre fin aux poursuites pour fraude fiscale à son encontre en Espagne, selon des sources judiciaires.

Selon ces sources, ce préaccord entre les avocats de Ronaldo et les représentants de l'administration fiscale prévoit aussi deux ans de prison, mais les peines allant jusqu'à deux ans de détention ne sont généralement pas appliquées en Espagne.

Les conditions de ce préaccord doivent toutefois encore être entérinées par le fisc, insistent ces sources, dans une période où l'arrivée d'un nouveau gouvernement socialiste le 1er juin entraîne des changements à la tête de l'administration.

Cette révélation intervient alors que Ronaldo entre en lice vendredi soir au Mondial avec la sélection portugaise dans un choc face à l'Espagne.

Si cet accord était entériné, il mettrait fin aux poursuites du parquet de Madrid qui a initié l'affaire le 13 juin 2017.

Et il éviterait in fine un procès à Ronaldo dans lequel il pourrait risquer «une amende d'au moins 28 millions d'euros» et une peine allant jusqu'à trois ans et demi de prison, selon le syndicat des experts du ministère des Finances, Gestha.

Mis en examen, Ronaldo avait été auditionné en juillet par le tribunal de Pozuelo de Alarcon, une commune chic de la banlieue de Madrid où vivent de nombreuses célébrités.

Il avait alors assuré dans un communiqué n'avoir «jamais rien caché ni eu l'intention de pratiquer l'évasion fiscale».

La presse avait beaucoup spéculé l'été dernier sur un départ d'Espagne de la vedette après sa mise cause par la justice.

Le parquet soupçonne le quintuple ballon d'or d'avoir utilisé un montage de sociétés basées à l'étranger — aux îles Vierges britanniques et en Irlande, où les taux d'imposition sont très bas — pour éviter de payer ses impôts en Espagne sur ses «droits à l'image».

Dans le détail, il lui reproche d'avoir déclaré tardivement, en 2014, 11,5 millions d'euros de revenus d'origine espagnole pour la période 2011-2014 alors qu'ils s'élevaient en fait à 43 millions. S'y ajoutent 28,4 millions d'euros qu'il aurait cachés au fisc pour la période 2015-2020. Un total de 14,7 millions d'euros d'ardoise fiscale impayée.

Les avocats de «CR7» ont pour leur part allégué une simple différence d'interprétation sur la part de revenus imposables en Espagne.

En mai, des sources judiciaires avaient indiqué que le joueur avait proposé de verser 14 millions d'euros.

Comme Ronaldo — qui selon les médias reproche au Real de ne pas assez le soutenir dans ces procédures — de nombreuses personnalités du ballon rond ont des ennuis avec le fisc espagnol.

Son grand rival au FC Barcelone, l'Argentin Lionel Messi, a pour sa part été condamné en 2016 pour fraude fiscale, avec une amende de deux millions d'euros et une peine de 21 mois d'incarcération. Cette dernière a été commuée en une amende supplémentaire de 252 000 euros: 400 euros par jour de prison.

L'attaquant colombien de l'AS Monaco, Radamel Falcao, a lui été condamné fin mai à payer 9 millions d'euros et à une peine de 16 mois de prison, commuée en amende, pour fraude fiscale.

L'influent Jorge Mendes, agent de «CR7», avait lui été mis en examen en juin 2017 pour avoir aidé Falcao à frauder.