Fusillade à Toronto: deux suspects et un véhicule recherchés

La vie des deux fillettes qui se sont retrouvées au centre d'un échange de coups de feu jeudi, à Toronto, n’est plus en danger, a fait savoir vendredi la police de la Ville Reine.

Les autorités ont d’ailleurs publié les images d’un véhicule Nissan Versa recherché. Deux suspects sont aussi activement recherchés dans ce dossier.

Selon la police, 11 enfants jouaient dans un parc quand la fusillade s'y est produite. «Un homme a ouvert le feu sur un autre homme qui se trouvait dans un petit parc», peut-on lire dans un communiqué. Un autre homme était au volant de la voiture recherchée.

Deux filles, âgées de 5 et de 9 ans, ont été grièvement blessées.

Selon le «Toronto Star, qui a cité les ambulanciers, la plus jeune a reçu une balle dans l'abdomen et la plus âgée a été touchée à une cheville.

«Les blessures subies par les deux filles ne mettent pas leur vie en danger», a précisé la police.

Vendredi, le nouveau premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a assuré que les familles éprouvées recevront toutes les ressources nécessaires, promettant de mettre un frein à cette vague de violence.

La veille, le maire de Toronto, John Tory, a parlé d’«un acte de violence armée totalement inacceptable».