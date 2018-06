Un étudiant de McGill poursuit son ex qui l’a privé d’une importante bourse d’études

L’un des meilleurs clarinettistes au Canada poursuit son ex-conjointe pour 350 000 $. Cette dernière a intercepté les messages qui lui auraient permis d’entrer dans une prestigieuse école de musique américaine.

Le quotidien «The Gazette» rapporte qu’Eric Abramovitz avait été accepté au Conservatoire Colburn de Los Angeles et à l'école Julliard de New York après avoir fait des demandes d'admission en 2013.

Or, son ex-conjointe a supprimé les courriels annonçant la bonne nouvelle et répondu, via une fausse adresse, pour décliner les offres des deux institutions scolaires.

L’ex-copine du musicien, Jennifer Lee, l'a donc privé d'une formation à temps plein avec l'un des meilleurs clarinettistes au monde et d'une bourse d'études de 50 000 $ par année pour couvrir ses frais scolaires et de séjour à Los Angeles.

L'avocat d'Abramovitz réclame 350 000 $ en dommages et intérêts, devant la Cour de l'Ontario, où réside la jeune femme, qui est aussi une ex-étudiante de l'Université McGill.