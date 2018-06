Le SPVM frappe une organisation criminelle pour la 2e fois en un mois

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mené mercredi une seconde série de perquisitions et d’arrestations contre le même réseau criminel qui avait été ciblé le 31 mai dernier.

Cette fois-ci, selon le compte-rendu dévoilé vendredi, la Section Crimes de violence et Enquêtes par projets Nord du SPVM a saisi environ deux kilogrammes de MDMA, plus de 4000 comprimés de MDMA, 198 grammes de cocaïne, une arme à impulsion électrique et plus de 35 000 $ en argent canadien.

Cinq suspects liés à ce réseau ont été arrêtés mercredi. Ils sont âgés de 27 à 39 ans. Deux hommes et une femme ont comparu jeudi pour répondre à des accusations de possession de stupéfiants aux fins de trafic et de recel. Un accusé demeure détenu et deux autres ont été libérés sous conditions. La police tente par ailleurs de mettre la main au collet d’un sixième suspect pour lequel elle détient un mandat d'arrestation.

Soulignons que la Sûreté du Québec, le Service de police de Laval et le Service de police de Blainville ont collaboré à cette enquête.

À la fin mai, lors d’une première frappe visant le même réseau, celui-ci avait été décrit par les autorités comme étant très actif dans le domaine du trafic d'héroïne.

Quiconque aurait de l’information sur ces événements ou sur tout autre dossier peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.