Les boules multicolores seront finalement de retour l’été prochain

Les fameuses boules multicolores qui forment un arc-en-ciel dans le Village gai de Montréal seront finalement de retour l’été prochain, pour une dernière saison estivale, a-t-on tranché vendredi.

Dans une déclaration transmise aux médias en début de soirée, l’administration Plante précise que la mairesse a rencontré le concepteur des boules arc-en-ciel, l’architecte-paysagiste Claude Cormier, qui avait récemment exprimé son souhait de ne pas réinstaller les boules l’an prochain à la faveur d’un nouveau projet.

«La mairesse de Montréal et Claude Cormier se sont rencontrés vendredi après-midi pour parler de la situation des boules multicolores qui font la signature du Village gai de Montréal depuis plusieurs années. M. Cormier a été touché par la vague d'amour des Montréalais et Montréalaises et ensemble ils ont convenu d'ajouter une édition 2019 au concept actuel, le temps de préparer un projet phare qui sera porté par la relève et qui donnera une nouvelle image au Village gai.»

Rappelons que les boules multicolores – au départ il s’agissait de boules roses – sont installées chaque été, depuis 2011, dans le cadre de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau.