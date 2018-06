Les meilleures parodies du sommet Trump-Kim

Le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong Un plus tôt cette semaine a donné droit à plusieurs manipulations habiles sur le web.

La rencontre, qui s’est tenue le 12 juin dernier à Singapour, a elle-même été le théâtre de déclarations ou de scènes qui sont sorties de l’ordinaire. On peut penser à la vidéo hollywoodienne présentée au leader nord-coréen par la Maison-Blanche ou encore le président des États-Unis qui vante les plages de la Corée du Nord.

Sur le web, la «bromance» entre Trump et Kim n’a pas manqué d’alimenter l’imagination des internautes, qui s’en sont donné à cœur joie. Voici quelques-uns des meilleurs montages qui se sont propagés sur la toile.

Trump et Kim sur la couverture du Vogue?

Un internaute, visiblement un habitué des logiciels de montage, s’est amusé à substituer les visages du couple Kanye West-Kim Kardashian avec ceux de Donald Trump et d’un autre Kim, Jong Un celui-là.

Facebook The Real Fake News

Trump et Kim, protagonistes de «The Office»?

L’utilisateur Benj Haisch a repris la scène au cours de laquelle Donald Trump s’adresse aux photographes en leur demandant de prendre des clichés d’eux pour qu’ils aient l’air «jolis» et «minces». Kim Jong Un ne semble visiblement pas comprendre ce que dit son homologue et affiche une mine qui rappelle celle d’un personnage de la série américaine culte «The Office».

Trump et Kim, dans le film «Les Pages de Notre Amour»

Le designer japonais Shusaku Takaoka a réalisé deux montages particulièrement réussis tirés du sommet. Dans le premier, Takaoka s’inspire de l’un des films romantiques les plus connus au monde, «Les Pages de Notre Amour». Cette fois, l’idylle n’est plus entre Ryan Gosling et Rachel McAdams, mais entre Kim Jong Un et Donald Trump.

#thenotebook Une publication partagée par shusaku takaoka (@shusaku1977) le 12 Juin 2018 à 6 :50 PDT

Trump et Kim, muses de Tarantino?

Le designer japonais revient à la charge avec un deuxième pastiche d’un classique du cinéma. Cette fois, les deux hommes politiques sont placés dans la scène mythique de danse endiablée de Vincent Vega (John Travolta) et de Mia Wallace (Uma Thurman) dans le film «Pulp Fiction», du réalisateur Quentin Tarantino.