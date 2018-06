Les motorisés et les roulottes de plus en plus populaires

Le nombre de roulottes et de motorisés a connu une croissance fulgurante au Québec au cours des cinq dernières années. On en compte aujourd'hui près de 35 000 de plus qu'en 2013.

«L'avantage, c'est qu'une fois par année, tu mets tes valises là-dedans, tu mets tes choses pis c'est fini pour l'été», raconte Jean-Noël Sergerie, un propriétaire de motorisé.

En 2013, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) recensait 258 135 roulottes et motorisés au Québec. Cinq ans plus tard, on en compte plus de 292 000, un bond d'un peu plus de 13%.

«Le domaine du récréatif, il y a une demande qui est énorme, c'est un marché qui est très diversifié», affirme Frédéric Morin, le directeur général de Caravane Rimouski.

Aucun permis spécial n'est requis pour conduire un VR. Et même si la SAAQ constate une augmentation constante du nombre d'accidents impliquant ce type de véhicules, les propriétaires rencontrés ne s'en formalisent pas.

«Ça doit faire une vingtaine d'années que je fais du camping, pis je peux vous dire que c'est la voiture la plus sécuritaire de l'ensemble des voitures que j'ai conduites», rajoute Jean-Louis Sergerie.

Et le prix aussi ne semble pas un irritant.

«Y'a pas grand loisir qui n’est pas dispendieux. Mais entre ça pis rester au centre d'achat pis prendre son café, c'est un choix qu'on fait», explique Louison St-Pierre qui possède une roulotte.

Selon la Fédération québécoise de camping et de caravaning, les 50 ans et plus représentent plus de 80% des propriétaires de roulottes et de motorisés.