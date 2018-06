Les pires routes de la province

Le boulevard Gouin Est, à Montréal, figure au sommet du palmarès des pires routes de la province de CAA-Québec. Pas moins de neuf régions sont représentées dans le top 10 au terme d’une consultation populaire.

Une véritable campagne avait été mise en place pour que le boulevard Gouin se classe en première position. La mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, avait même encouragé ses citoyens à voter.

Palmarès des 10 pires routes du Québec en 2018

1. Boulevard Gouin Est, Montréal (Montréal)

2. Traverse de Laval, Lac-Beauport (Capitale-Nationale)

3. Chemin Saint-Henri, Mascouche (Lanaudière)

4. Chemin de la Rivière-Châteauguay, Ormstown (Montérégie)

5. Route 389 (Côte-Nord)

6. Avenue Marcel-Villeneuve, Laval (Laval)

7. Route de la Rivière, Grande-Vallée (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

8. Chemin de la Réserve, Shawinigan (Mauricie)

9. Autoroute 30 (Montérégie)

10. Boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Outaouais)

Consultez le palmarès pour chaque région du Québec

«Cette mobilisation prouve que les gens tiennent à un réseau routier sécuritaire, a insisté la vice-présidente communications et affaires publiques de CAA-Québec, Sophie Gagnon, via communiqué. Cela nous permet de demeurer optimistes, parce qu'on sait que le palmarès Les pires routes interpelle les décideurs. Et notre objectif premier ne change pas, on veut donner une voix aux usagers du réseau afin que nos routes soient bien entretenues.»

Par ailleurs, le gouvernement provincial a annoncé au début du mois la reconstruction d’un tronçon de six km de l’autoroute 30, près de Contrecoeur. Cette route fait régulièrement partie de ce palmarès.

Plus de 12 000 signalements ont été enregistrés par CAA-Québec en un mois pour compléter ce palmarès des pires routes. CAA-Québec remettra la somme de 3500$ à sa Fondation, qui utilisera cette somme pour favoriser le déploiement des brigades scolaires.