Montréal au sommet d'un palmarès en matière de croissance de l’emploi

Le Grand Montréal a affiché la meilleure croissance de l’emploi l’an dernier parmi les 20 plus importants centres urbains d’Amérique du Nord, devant Riverside, en Californie, et Phoenix, en Arizona.

Cette performance, la meilleure depuis 1998, a permis à Montréal d’enregistrer une hausse de l’emploi de 3,6 % l’an dernier, a rapporté vendredi l’organisme Montréal International.

Montréal et Riverside (3,55 %) sont les deux seules régions à dépasser les 3 % de croissance en matière d’emploi. Elles surpassent ainsi Phoenix (2,77 %), Dallas (2,67 %), Seattle (2,58 %) et Toronto pointe au sixième échelon avec une augmentation de 2,32 %.

Aucune autre ville canadienne ne se hisse dans le top 20. C’est Chicago qui occupe le dernier rang avec une croissance de l’emploi d’à peine 0,83 %, soit 2,77 % de moins que Montréal.

Selon Montréal International, qui veille à générer des investissements étrangers dans la métropole, le Grand Montréal a caracolé notamment grâce aux secteurs technologiques qui sont en pleine augmentation dans la métropole, dont l’intelligence artificielle, le jeu vidéo, les effets visuels, les sciences de la vie et les technologies de la santé, l’aérospatiale et les technologies financières.

Ainsi, selon les chiffres divulgués par Montréal international, la croissance de l’emploi a été de 6 % dans le secteur des industries de l’information et de la culture (6 %), de 7,2 % dans la finance et de 8,1 % dans celui des services professionnels, scientifiques et techniques (8,1 %).