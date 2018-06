La célèbre présentatrice et femme d'affaires américaine Oprah Winfrey va produire des programmes pour Apple, en vertu d'un accord pluriannuel annoncé vendredi par le géant technologique, qui étoffe de plus en plus son offre de contenus.

Apple n'a pas précisé le type de programmes que prévoyait de créer l'ancienne animatrice d'«Oprah», l'émission qui a fait d'elle l'une des personnalités les plus populaires des États-Unis.

La marque à la pomme n'a pas non plus communiqué de dates de mise en ligne.

Selon le site du Hollywood Reporter, l'accord porte sur des programmes télévisés, mais aussi des films, des applications et des livres.

Depuis l'an dernier Apple multiplie les projets de séries, avec notamment en chantier «Histoires fantastiques», coproduit par Steven Spielberg, et un programme coproduit par les actrices américaines Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

Selon plusieurs médias américains, Apple souhaiterait investir un milliard de dollars pour produire des programmes.

Le groupe californien veut appuyer son offre sur de grands noms, à l'instar de Netflix qui a signé, ces derniers mois, des partenariats avec Barack et Michelle Obama, la productrice à succès Shonda Rhimes («Scandal», «Grey's Anatomy», «How to Get Away with Murder») ou le producteur Ryan Murphy («Glee», «The People vs O.J. Simpson»).