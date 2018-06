Statistique Canada lance une enquête sur les technologies numériques

Statistique Canada a lancé une enquête sur les technologies numériques à l’heure où l’économie mondiale est engagée dans une transition vers le numérique.

Selon ce qu’a indiqué l’agence fédérale, vendredi, par communiqué, cette enquête vise à «combler d'importantes lacunes statistiques dans le domaine de la participation des Canadiens à l'économie numérique et de leurs activités à ce chapitre».

«L'Enquête sur l'économie numérique» sera conduite un mois durant, jusqu’au 12 juillet prochain. Elle s’intéressera à l’utilisation et à l’achat de divers produits numériques (diffusion de musique et de vidéos en continu, livres numériques, applications mobiles, jeux en ligne). Il sera aussi question des options de paiement numérique, incluant les points de récompense, les cartes-cadeaux et la cryptomonnaie.

«De plus, [l’enquête] permettra d'examiner les différentes façons de gagner de l'argent par le biais de plateformes et d'applications numériques, y compris les services de covoiturage ou d'hébergement entre particuliers et les babillards en ligne», a-t-on précisé.

Selon Statistique Canada, cet exercice cherchera à «comprendre l'évolution des habitudes individuelles de consommation et d'achat dans un monde de plus en plus numérique».