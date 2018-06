«Témoin important» dans un cas d'attouchements sexuels recherché

Un homme âgé de 20 à 30 ans est recherché à titre de «témoin important» par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) relativement à des attouchements sexuels qu'il aurait perpétrés le mois dernier dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et d’Outremont.

Le 5 mai dernier, vers 17 h 30, la jeune victime présumée était en compagnie de deux amis dans un commerce situé au coin des avenues du Parc et du Mont-Royal. En quittant les lieux, elle s’est fait suivre par un individu sur une distance de deux kilomètres.

«Une fois près des avenues Van Horne et De l'Épée, des attouchements de nature sexuelle ont été commis sur la victime», a précisé, par communiqué, le Module agressions sexuelles de la Section des crimes majeurs du SPVM.

L’homme recherché a la peau blanche, mesure environ 1,88 m (6'2'') et à une stature mince. Il a les cheveux brun-roux courts, les yeux bleus et porte une barbe courte. Il s'exprime en français avec un accent anglophone. Au moment des événements, il portait un manteau matelassé de couleur foncée, un pantalon beige, des souliers noirs et avait un téléphone intelligent cellulaire iPhone dans un étui rose, a indiqué le SPVM, vendredi.

Quiconque possédant de l’information qui pourrait permettre d’identifier et de localiser le témoin recherché peut communiquer avec le 911, son poste de quartier ou avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.