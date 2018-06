Une cure de jouvence au MNBAQ

Après quatre ans de constructions et de rénovations, le Musée national des beaux-arts (MBNAQ) n’est plus un chantier et a enfin terminé les trois phases de redéploiement de ses collections.

La dernière vient tout juste d’être complétée, soit la mise à niveau du pavillon Gérard-Morisset. «Le Journal de Québec» y a eu accès pour découvrir le résultat de sa cure de jouvence.

Fermé depuis le 25 septembre dernier, le pavillon principal du musée rouvrira ses portes jeudi prochain, avec l’inauguration de l’exposition consacrée à la peintre impressionniste Berthe Morisot.

Le MNBAQ voulait mettre ce pavillon chargé d’histoire en harmonie avec le pavillon Pierre Lassonde, à la suite des commentaires des visiteurs.

«Ce que les gens aiment du pavillon Pierre Lassonde, c’est sa blancheur, sa luminosité. On voulait une continuité entre tous les pavillons, tout en respectant la beauté d’origine», a souligné la responsable des communications, Linda Tremblay.

Ainsi, on a repeint des murs et les portes en blanc, ajouté un magnifique puits de lumière dans une salle au troisième étage, et un éclairage sur mesure a été élaboré pour mettre en valeur les grands plafonds blancs et leurs détails architecturaux, à tous les étages.

Le pavillon est ainsi plus lumineux, a des airs plus modernes et propose désormais plus de points de vue à l’extérieur lorsqu’on se promène dans le musée. De nombreuses fenêtres avaient été bouchées à l’époque, la lumière naturelle étant un ennemi de la conservation d’œuvres.

Des aires de détente ont aussi été construites. «On n’avait pas de lieux de vie dans le pavillon», a souligné la directrice des collections et de la recherche, Annie Gauthier, lors de la visite.

Vue sur les Plaines

En 1933, lors de sa construction, la porte d’entrée du musée était celle qui donne sur l’avenue George-VI. Elle a plus tard été fermée définitivement, puisqu’elle se trouvait trop près des salles d’expositions.

Cette immense porte de bronze, œuvre du sculpteur Émile Brunet, sera désormais ouverte en permanence. On y a installé une gigantesque fenêtre qui offre un magnifique coup d’œil sur l’anneau des Plaines.

Le musée a aussi restauré le premier bureau administratif de l’établissement et ses magnifiques boiseries. Le public y aura accès pour la première fois. Minuscule, il devait y accueillir pas plus de deux personnes. «Aujourd’hui, on est 160 employés», précise Annie Gauthier.

Grand ménage

Le pavillon s’est aussi offert un grand ménage. Les planchers polis ont l’air presque neufs et chacune des pierres des murs à l’intérieur a été poncée à la main. Le laiton qui recouvre les garde-corps a été refait, et le fer forgé nettoyé et retravaillé.

«Le pavillon a retrouvé sa beauté d’origine», se réjouit Annie Gauthier.

Entièrement ouvert en novembre

C’est en novembre prochain que le musée déploiera 600 objets de sa collection, dans cinq salles du pavillon Gérard-Morisset, dans des expositions qui porteront un regard sur 350 ans de pratiques artistiques.

Lors de notre passage dans une des salles d’exposition, on installait un immense cadre pour accueillir l’œuvre monumentale de Charles Alexander, «L’Assemblée des six comtés».

Une salle présentera aussi des projections sur l’histoire du musée, avec des photos de la venue du pape en 1984 et des premières expositions avec des animaux naturalisés.

Pour fêter son 85e anniversaire, le musée sera ouvert gratuitement les 23, 24 et 25 juin.

Les trois phases de redéploiement des collections:

2014 : rénovation du pavillon Charles-Baillargé, situé dans l’ancienne prison.

2015-2016: construction et inauguration du pavillon Pierre Lassonde

2018: rénovation du pavillon Gérard-Morisset