«Bao»: Domee Shi, une Torontoise chez Pixar

Le court-métrage d’animation «Bao», de Domee Shi, est présenté avant «Les Incroyable 2». La jeune Torontoise, première femme chez Pixar à réaliser un film, a choisi un sujet très touchant pour sa première œuvre.

«Bao» est l’histoire d’un adorable petit dumpling et de sa maman. Muet, le court-métrage de presque huit minutes raconte l’attachement de la mère à son «bébé» et l’évolution de cette relation lorsque ce dernier devient adolescent, puis adulte.

D’abord stagiaire chez Pixar, Domee Shi a ensuite été embauchée par la compagnie, désormais division des studios Disney. Elle a travaillé sur «Sens dessus dessous», «Le bon dinosaure» ainsi que «Histoire de jouets 4». «J’ai eu l’idée de «Bao» il y a environ quatre ans», précise, lors d’une conversation téléphonique, celle qui est venue de Chine avec ses parents lorsqu’elle avait trois ans.

«Je travaillais sur «Sens dessus dessous» et un soir, alors que j’avais faim et que j’étais assise à mon bureau, j’ai commencé à noter des idées. À l’époque, je voulais vraiment faire un court-métrage en dehors de mon travail. Et quand j’ai parlé de l’idée à Pixar en 2015, ils l’ont approuvée en court-métrage. J’ai eu un producteur en 2016 et «Bao» a ensuite pris un an et demi de travail pour voir le jour. J’ai fait un «story-board» avec une autre artiste torontoise pendant environ deux ou trois ans.»

La tour du CN

«Beaucoup de moi et de ma vie se retrouve dans «Bao», dit-elle. Je suis enfant unique, ma mère m’a toujours traitée comme un petit dumpling précieux, elle a toujours voulu me protéger, me garder près d’elle. Ça a été mon inspiration pour ce court-métrage. J’ai toujours voulu explorer la relation entre un parent et son enfant. De plus, j’adore les dumplings et je trouve qu’ils sont très mignons, j’adore en dessiner!»

Les dumplings se prêtent merveilleusement bien à l’animation, comme le souligne Domee Shi en indiquant qu’une peluche à l’effigie du dumpling de «Bao» sera prochainement mise en vente.

«C’était notre intention d’en tirer partie, de porter au grand écran cette petite chose douce et malléable. Nous voulions que le dumpling ait l’air aussi délicieux et adorable que possible.»

«Je voulais aussi inclure des éléments de Toronto, ma ville d’origine», indique la cinéaste en parlant de la tour du CN qui figure dès l’un des plans d’ouverture de «Bao».

Elle a aussi tenu à mettre en évidence et en valeur ses origines asiatiques à travers une foule de petits détails, en plus des dumplings.

«Ma mère a été consultante culturelle pendant la production de «Bao». Nous l’avons invitée à deux reprises chez Pixar afin qu’elle donne des ateliers de confection de dumplings. Nous l’avons filmée afin de restituer le tout le plus fidèlement possible. Cela ajoute de la crédibilité», explique la réalisatrice, avouant qu’elle est loin d’être aussi habile que sa mère dans la confection de ces bouchées.

L’influence de Back

«J’ai eu la chance de travailler avec des animateurs canadiens chez Pixar. Nous avons tous grandi dans un pays différent que nos confrères américains. Nous avons grandi dans un environnement multiculturel et une atmosphère dissemblable. Nous avons ainsi vu des courts et longs métrages de l’Office national du film, avons été exposés à un genre complètement différent d’animation comme celle de Frédéric Back [NDLR: récipiendaire de deux Oscars, dont un pour «L'Homme qui plantait des arbres»]. Je crois que c’est ce qui nous donne notre «saveur» unique», souligne-t-elle également.

«La décision de faire de «Bao» une œuvre muette a été prise consciemment dès le début. Je voulais vraiment que l’histoire soit parfaitement comprise par le public. En enlevant les dialogues, on compte alors uniquement sur la narration visuelle pour faire passer toutes les émotions. L’œuvre devient alors plus facilement compréhensible universellement. Un public de tous âges, de toutes origines, quelle que soit la langue parlée, peut comprendre «Bao». Tout le monde voit ainsi le même film et le comprend de la même manière.»

«Bao», présenté avant «Les Incroyable 2», a pris l’affiche vendredi.