Le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, s'adresse aux médias moins de 24 heures après l'échange controversé d'Alex Galchenyuk.

Le nouvel attaquant du Canadien Max Domi a accepté un nouveau contrat de deux ans avec le club montréalais, samedi. L'équipe a annoncé qu'il s'agit d'un contrat d'une valeur de 6,3 millions$.

À LIRE ÉGALEMENT

Alex Galchenyuk échangé aux Coyotes

Max Domi serait très heureux de la transaction

Domi, qui a été acquis en retour de l'attaquant Alex Galchenyuk vendredi soir, n'avait toujours pas de contrat pour la saison 2018-2019 et aurait pu devenir joueur autonome avec compensation, le 1er juillet.

«On trouvait que c’était une opportunité d’améliorer l’équipe à court terme, à moyen terme et à long terme avec l’arrivée de Max», a commenté le directeur général Marc Bergevin, samedi, à propos de cette récente transaction.

Bergevin a laissé savoir que l’échange se rapportait au hockey et non pas à des problèmes qui auraient pu survenir à l’extérieur de la patinoire.

«Honnêtement, il veut jouer à Montréal et c’est important pour nous», a aussi indiqué Bergevin, à propos de Domi.

Bergevin a refusé de comparer les deux joueurs. «Ce sont deux joueurs différents, Max c'est quelqu'un qui est rapide, qui a de l'énergie, qui joue bien avec la rondelle et c'est important pour nous aussi», a-t-il déclaré.

Il a décrit l'échange comme une «transaction de hockey», contrairement aux hypothèses et spéculations dans le monde du hockey et sur les réseaux sociaux.

Bergevin croit également que le changement aura du bon pour les deux joueurs. «Max veut jouer à Montréal, ce qui est arrivé à Phoenix je ne le sais pas, il voulait un marché de hockey. Alex, c'est peut-être un changement qui va l'aider», ajoute-t-il.

Le DG n'a pas voulu s'attarder trop longtemps sur les statistiques des joueurs, il «Alex a eu des occasions. Il a eu des périodes plus difficiles. Ça fait partie du développement d'un joueur. Max est un joueur plus jeune dont on contrôle la destinée pendant plus longtemps», dit-il.

Bergevin a échangé l'attaquant Alex Galchenyuk aux Coyotes de l'Arizona, en soirée vendredi, en retour du joueur d'avant Max Domi.

Troisième choix au total au repêchage de 2012 à Pittsburgh, Galchenyuk devait devenir le premier centre tant recherché. Mais l’Américain n’a jamais réussi à décrocher ce rôle à temps plein. Il a principalement joué à l’aile gauche sous les ordres de Michel Therrien et de Claude Julien.