Hubert Proulx rend hommage à son frère handicapé

À l'aube de ses 40 ans, Hubert Proulx rêvait de lancer son premier album. Un souhait qui s'est réalisé pour l'acteur et auteur-compositeur-interprète qui nous offre un premier opus de son cru. Il en résulte un disque éponyme, dont l'inspiration émane notamment de son frère handicapé et de son fils de sept ans.

«J’avais une urgence de créer quelque chose avant mes 40 ans. J’ai participé à beaucoup de créations dans ma vie et je suis rendu à une époque où j’ai la prétention de dire que j’ai des choses à raconter!», explique Hubert Proulx, qui est un des membres de la formation gypsy-punk Roma Carnivale, créé en 2009.

Cette soif de la musique fait partie de la vie de l’artiste depuis longtemps, et comme il s’en ennuyait quand son groupe s’est séparé pendant deux ans (le chanteur principal était parti vivre aux États-Unis), il a voulu y replonger avec son premier disque, en vente sur Bandcamp (plateforme numérique).

Mélancolie et lumière

«Il y a beaucoup de désespoir, de mal de vivre, et de mélancolie dans mes chansons, mais en même temps, il y a beaucoup de lumière.»

Chat de ruelle, Hubert Proulx? Pas tant que ça! «Au début, je voulais appeler mon album ¨Tout croche¨. Mon ami, l’acteur Éric Bruneau, m’a dit: “Hubert, ne l’appelle pas «Tout croche»; tu es pas mal plus raffiné que ça. Tu t’es affranchi de ta ruelle.” Oui, je suis un chat de ruelle, mais je suis allé récemment en Suisse et j’ai visité des vignobles. J’ai les deux côtés (raffiné et chat de ruelle). C’est pour ça que je trouve que ma musique est dure à catégoriser. On dit folk-blues-punk-trash, mais en même temps, il y a quelque chose de lyrique aussi.»

Toutes les chansons sont de son cru, à l’exception de «Vidange», qu’il a coécrite avec son frère Steeven, devenu handicapé à la suite d’un AVC en 2007. «Il avait 32 ans. Il a perdu des facultés cognitives et il a des problèmes de mémoire à court terme. Quand il est devenu handicapé, il s’est mis à être nostalgique de son ancienne blonde et il voulait que je la retrouve. Il ne se rappelle pas qu’on a écrit la chanson ensemble. Je trouve ça bien de rendre hommage à mon frère. Il était censé mourir quand il a subi son AVC et, finalement, il a survécu. C’est triste qu’il soit handicapé, mais je suis content qu’il soit encore en vie. Il vit dans une maison spécialisée.»

Un legs à son fils

L’auteur-compositeur-interprète s’est lancé dans l’aventure en produisant le disque avec l’aide de Brigitte Dajczer, alias Briga. «J’ai investi beaucoup d’argent, mais même si je ne fais pas d’argent avec le disque, pour moi, c’est un investissement dans ma vie, un legs pour mon enfant.»

Viktor a sept ans. «Mon fils est une grande inspiration pour moi. C’est vrai que j’ai eu une vie assez rock, parsemée d’obstacles, et cet enfant-là est tellement fin qu’on dirait que ça répare bien des choses dans ma vie. Je suis aussi devenu une source d’inspiration pour lui. J’ai passé un mois en Suisse ce printemps pour jouer dans la pièce de théâtre ¨Un si gentil garçon¨ et quand je suis revenu, il avait composé une chanson intitulée ¨Le papa qui revient¨.»

Même si Hubert Proulx n’est plus avec la mère de son fils depuis un peu plus de cinq ans, ils sont restés amis.

Bientôt 40 ans

À la fin de septembre, Hubert Proulx aura 40 ans. «J’ai hâte de les avoir et de les assumer pour qu’on arrête de me faire jouer des ¨bums¨ et que je puisse jouer des pères de famille», rigole celui qui joue Serge Biron, le frère de Jeanne (Ève Landry) dans «Unité 9». «On a cliqué tout de suite, Eve et moi. On s’appelle de temps en temps.»

Récemment, il a tourné dans le film d’Adib Alkhalidey et de Julien Lacroix. «Je fais un itinérant. C’est vraiment très drôle. Adib et moi, on s’entend vraiment bien. J’ai joué dans son premier court métrage, ¨Va jouer dehors¨. À l’époque, je lui avais fait écouter une de mes ¨tounes¨, et il m’avait dit qu’il fallait absolument que je réalise mon projet musical parce que c’était trop bon. C’est une belle synchronicité: je sors mon album et après ça, je tourne dans son film!»