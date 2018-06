«J'ai envie de passer ma vie avec lui» - Florence K

Dans un ouvrage intitulé «Buena vida», lancé en 2015, Florence K partageait avec nous sans détour des épisodes douloureux de sa vie, mais aujourd’hui, il est important pour elle de partager aussi son bonheur.

Alors qu’elle nous présente «Estrellas», un nouvel album rempli de soleil et qu’elle annonce son mariage avec le batteur ontarien Ben Riley, l’artiste rappelle que la bipolarité n’est pas une condamnation...

Florence, votre plus récent album s’appelle «Estrellas», qui veut dire «étoiles». Pourquoi ce titre?

«Chaque chanson de l’album est comme une petite étoile, un petit bijou. Ce sont des chansons lumineuses. Six mois avant qu’il ne sorte, je ne m’attendais pas à faire ce disque. Je travaillais sur un projet hommage à Harry Belafonte, qui sortira à la fin de l’année, et j’avais invité Alex Cuba pour enregistrer une chanson. Nous avons tripé musicalement, et il m’a proposé des idées. Un mois et demi plus tard, il était de retour à Montréal, et nous entrions en studio. J’avais besoin de revenir aux sources, à la musique cubaine et brésilienne. Entretemps, j’ai fini mon certificat en psycho. J’ai mis cinq ans pour y arriver. J’en suis fière!»

Vous avez aussi lancé une maison de production, Florence K Music, n’est-ce pas?

«Oui, j’ai lancé ma propre boîte. C’est beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. J’ai produit le ¨single¨ de ma sœur Éléonore qui vient de sortir, et c’est mon amoureux qui l’a réalisé. Je travaille aussi sur le prochain album de ma mère (Natalie Choquette). Mon but, c’était de faire une entreprise familiale. J’ai aussi monté une chaîne de radio web qui sera en ligne, en partenariat avec Mitsou. J’adore faire de la radio! J’ai tourné des capsules et j’offrirai une ¨playlist¨ pour l’été. Nous avons même fait des versions latines de chansons de Mitsou!»

Par ailleurs, outre vos beaux projets professionnels, vous avez annoncé récemment vous être fiancée...

«Oui, Ben et moi, ça fait plus d’un an que nous sommes ensemble. C’est un amour. Il est tellement gentil et extraordinaire! C’était clair que nous étions bien ensemble et que ça marchait bien entre nous. C’est un musicien: il est batteur. Il habite à Toronto, alors nous vivons entre deux villes, et c’est agréable. Il participe à la comédie musicale ¨West Side Story¨ et il est aussi mon batteur, en plus de faire de la réalisation.»

Avez-vous eu un coup de foudre pour votre amoureux?

«Ça n’a pas été un coup de foudre, car lorsque nous nous sommes rencontrés, j’étais en couple, et lui aussi. Nous nous sommes vus sur scène, puis en spectacle à Toronto. Nous avons travaillé à nouveau sur un même show, et à ce moment-là, nous étions tous les deux célibataires. Nous avons commencé à échanger. Puis, il est venu me visiter à Montréal un week-end et, depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Entre nous, c’est beau, simple, facile.»

De toute évidence, votre complicité se transpose dans votre vie professionnelle...

«C’est si facile avec lui... Deux semaines après le début de nos fréquentations, je lui ai dit qu’à 35 ans j’avais l’intention d’avoir un autre enfant. Je n’avais pas envie de perdre mon temps. Je voulais être sûre qu’il était sérieux, sinon nous serions devenus amis, c’est tout.»

Que pense votre fille, Alice, à l’idée d’avoir un petit frère ou une petite soeur?

«Elle cherche déjà des prénoms! (rires) Et elle a fait son cours de gardienne avertie.»

Quel est le lien de Ben avec votre fille?

«Il adore Alice! Il n’a pas d’enfant; il a adopté ma fille. Ces deux-là s’adorent. L’autre jour, Alice était malade. Comme j’avais plusieurs rendez-vous au programme, il a annulé ses engagements pour rester auprès d’elle et s’en occuper. Il m’appelait de temps en temps pour s’assurer qu’il faisait les choses correctement.»

C’est un super test, non?

«Le meilleur test, il l’a vécu à Noël quand je suis débarquée chez lui à Toronto avec mes deux meilleures amies, nos cinq enfants et le chien... Nous avons vécu chez lui pendant 10 jours. Lorsque nous sommes repartis, mes amies m’ont suggéré de le marier!»

On peut rencontrer l’amour sans vouloir se marier. Qu’est-ce qui vous amenée à officialiser votre union?

«La première raison, c’est que j’ai vraiment envie de passer ma vie avec lui. J’aime cette idée du mariage. Ben a été marié pendant neuf ans. Nous vivons dans deux villes différentes et, à cause de notre travail, nous allons continuer à le faire.»

Vous comptez donc garder vos deux maisons?

«Oui, mais ça se passe bien. Nous arrivons à nous organiser. Je trouve ça agréable, car nous avons chacun notre espace. Comme nous ne vivrons pas nécessairement ensemble, le mariage nous est apparu important. Nous comptons organiser un gros ¨party¨. Je tenais à ce que ma famille puisse y être, ma grand-mère et mes grands-oncles, notamment. Je voulais qu’ils puissent vivre ce moment avec moi. Pour ma fille qui vient d’une famille recomposée, le mariage solidifie ce lien. Elle est tellement attachée à lui que je crois que, pour l’unité familiale, c’est la chose à faire.»

La date du mariage est-elle fixée?

«Oui, ce sera en novembre, à Montréal. Nous ferons des fiançailles officielles en octobre à Toronto pour les membres de la famille de Ben qui ne pourront pas se déplacer. Nous ferons un mariage libanais pour célébrer mes racines. Je suis à moitié libanaise, mais je ne parle pas la langue. Pour moi, les événements familiaux importants sont à saveur libanaise: la bouffe, l’abondance, la générosité, la famille. Ça sera une vraie fête! Nous avons opté pour un gros buffet de bouffe libanaise et nous ferons la musique. C’est ma meilleure amie qui est notaire qui va nous unir. Ce sera une cérémonie à notre image.»

Partagerez-vous les détails de l’événement avec le public?

«Oui, mon chum et moi avons décidé de partager cette belle nouvelle. Avec mon livre ¨Buena vida¨, j’ai partagé les moments les plus difficiles (elle a vécu une dépression majeure en 2011). C’est aussi important pour moi de partager ces moments de grande joie et d’équilibre, et ce, pour déstigmatiser la maladie mentale. Ça montre que la maladie mentale n’est ni une condamnation ni une fin en soi.»

Vous avez reçu un diagnostic de bipolarité. Quand l’avez-vous appris?

«À Noël dernier. Je suis traitée médicalement; je fais attention. À l’annonce du diagnostic, nous avons consulté dans un but préventif pour préserver notre couple si nous devions traverser une crise. Ben doit apprendre à se protéger, car la bipolarité est aussi difficile pour les proches. Il sait quoi faire, comment être un soutien sans se perdre. On n’est pas notre maladie. Ma vie est pleine de bonheur, et c’est important de le dire.»

Vous verra-t-on sur scène cet été?

«Oui, en plus des spectacles que j’ai déjà au programme, je serai sur la scène extérieure au Festival de jazz, le 30 juin. Et je continue à travailler pour la cause de la santé mentale. Dans mes conférences, j’explique comment je vis avec la bipolarité.»

Le nouvel album de Florence K «Estrellas» est en vente.