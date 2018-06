Quai de La Romaine: l'approvisionnement et le transport perturbés

Les habitants de La Romaine, sur la Côte-Nord, doivent faire preuve de patience ces jours-ci et pour une période indéterminée après qu’une portion du quai de la communauté et trois bornes d’amarrages eurent été condamnées il y a une dizaine de jours.

Le quai avait fait l’objet de travaux l’automne dernier et il avait été établi par le fédéral que d’autres travaux devaient avoir lieu cette année, durant l’été. Or, après la fonte des glaces, le 30 mai, le quai a été inspecté et il a été remarqué que les tempêtes hivernales avaient abimé davantage les installations.

Face à cette situation, le 6 juin, Transports Canada a émis des restrictions au quai de La Romaine «pour assurer la sécurité des passagers et des travailleurs».

La décision affecte donc le transport de passagers ainsi que l’approvisionnement de marchandises.

«Ceci signifie que les pratiques habituelles d’amarrage, de chargement et de déchargement sont maintenant impossibles, ce qui augmente considérablement le temps requis pour le transbordement des marchandises», a fait savoir, mercredi la Compagnie Relais Nordik, l’opérateur de la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord.

La compagnie a expliqué que son navire continuera de transporter les marchandises essentielles telles que les denrées périssables, nourriture, médicaments et autres, mais que, «puisqu’il est

présentement impossible de déplacer les conteneurs entre la zone d’accostage et l’entrepôt de Relais Nordik, aucun matériau de construction ou autre marchandise lourde ne pourra être transporté».

Pour les passagers, Relais Nordik leur demande de se présenter au minimum une heure à l’avance étant donné que des procédures d’embarquement particulières sont mises en place en raison de cette situation.

Vendredi, le cabinet du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a publié un communiqué afin de rassurer la population de La Romaine dans lequel il est écrit que «le gouvernement du Canada coopère avec toutes les parties impliquées pour faire en sorte que les réparations soient faites rapidement». «L'entrepreneur qui se chargera des réparations fait présentement les démarches nécessaires pour pouvoir amorcer les travaux le plus tôt possible‎.»

Le fédéral dit être en contact régulier avec Relais Nordik et la Société des traversiers du Québec, ainsi qu’avec le groupe Harnois qui s'occupe de la livraison de produits pétroliers «afin d'assurer la livraison de produits pétroliers avant que les réserves soient épuisées».

La Romaine est une réserve autochtone d’environ 1000 habitants située sur la Côte-Nord, à mi-chemin environ entre Sept-Îles et Blanc-Sablon.