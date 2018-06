Le décompte est commencé pour Jean-Michel Anctil

Jean-Michel Anctil ne changera pas d’idée. Sa tournée JE4N-MICHEL est bel et bien sa dernière. L’humoriste de 51 ans n’a pas l’intention, toutefois, de fermer les livres et se retirer complètement. Il continuera d’être présent dans des galas et il caresse aussi des projets de télé, de théâtre et de cinéma.

Tu as indiqué, avant le début de ta tournée, que c’était pour être ta dernière. Est-ce que tu ne risques pas, dans trois ans, de t’ennuyer et annoncer ton retour avec un cinquième spectacle en solo ?

«Je ne pense pas. La décision que j’ai prise est mûrie. Les tournées, et tout ce que cela comporte, avec les présences hebdomadaires qui sont presque devenues obligatoires sur les réseaux sociaux, sont devenues fatigantes et épuisantes. Je n’ai plus cette énergie-là. J’ai fait le tour, j’ai fait ce que j’avais à faire et je n’ai pas envie de sentir qu’on me pousse vers la sortie. Ça, ça doit être tough. Je veux arrêter pendant que j’ai du fun. Ce spectacle est mon meilleur. J’ai atteint le nombre d’un million de billets vendus en carrière et c’est une belle sortie.»

Est-ce qu’il s’agit d’une retraite finale et définitive?

«Je vais participer à des galas, des soirées d’humour pour des causes et à des événements spéciaux. Je ne m’en vais pas en retraite fermée pour devenir ébéniste et fabriquer des totems. Je ne mets pas l’humour complètement de côté. Je vais continuer à écrire des numéros, animer et faire des numéros dans des galas. Ce n’est pas encore annoncé, mais je vais jouer au théâtre à l’été 2019 et peut-être partir en tournée, ensuite, avec cette pièce.»

Tu as obtenu un rôle dramatique dans le film Nous sommes les autres du réalisateur Jean-François Asselin, qui met en vedette Émile Proulx-Cloutier et Pascale Bussière et tu viens de terminer le tournage de Répertoire des villes disparues de Denis Côté. Les portes du cinéma semblent tout à coup s’ouvrir pour toi.

«Nous sommes les autres m’a amené à faire ce film avec Denis Côté, qui est un autre drame. Je joue un père de famille dont le fils meurt dans un accident d’auto. L’histoire tourne autour de cette mort et l’impact sur dix personnes qui habitent dans le petit village où la famille vit. C’est une super de belle aventure et j’ai hâte que ça sorte. C’est quelque chose qui m’intéresse et j’ai le goût peut-être de mettre plus d’énergie là-dessus.»

Parle-moi de tes projets d’écriture?

«J’ai commencé à écrire des affaires pour la télé et j’aimerais développer ces projets-là. J’ai deux dramatiques d’entamées avec des scènes [déjà] écrites. J’ai soumis mes projets et mes idées à une productrice et ils ont trouvé ça intéressant. Je ne suis pas, toutefois, un auteur de télé. Il faudrait que je rencontre un véritable auteur qui aimerait mes idées et qui aurait le goût d’embarquer avec moi là-dedans. J’ai aussi eu un flash pour une comédie.»

Est-ce que tu pourrais aussi écrire pour des humoristes?

«J’ai déjà fait une espèce de direction artistique pour un spectacle de P.-A. Méthot et je l’ai aidé pour le jeu. Mes spectacles étaient très personnels et je ne sais pas si je serais capable d’écrire un numéro pour un autre humoriste.»