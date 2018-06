Le discours poignant d’un adolescent autiste à sa remise de diplôme

Un adolescent autiste finissant d'une école secondaire du Texas a fait un discours émouvant devant ses collègues lors de leur remise de diplôme.

Soyez inattendus. C'est le message qu'a lancé Sef Scott aux autres finissants. «Juste le fait que je sois ici en train de vous parler à vous tous, ça, c'est inattendu», a-t-il lancé.

Sef a expliqué dans son discours que d'habitude, il ne parle pas. Pas qu'il en soit incapable ou qu'il n'ait pas le vocabulaire, simplement parce qu'il choisit de ne pas le faire.

«Pour ceux qui ne me connaissent pas, permettez-moi de vous expliquer ce choix inattendu d'orateur. Je m'appelle Sef Scott et je suis un étudiant avec des différences d'apprentissage. Pour être plus spécifique, je suis autiste et j'ai un trouble de communication», leur a-t-il expliqué.

«Rappelez-vous que si vous marchez dans les pas de quelqu'un, vous n'allez vous rendre que là où ils veulent que vous alliez. Faites ce qui est inattendu au bénéfice des autres. Vivez l'inattendu pour votre propre bonheur», conclut-il.

Son discours de six minutes a été bien reçu, parsemé de rires et d'applaudissements. Il a même reçu une ovation de la part du public.

Sef a été choisi lors d'un long processus d'audition pas seulement parce qu'il est autiste, mais surtout parce qu'il allait inspirer les autres élèves.

La mère et le frère de Sef ont participé à l'écriture de son discours. Ainsi qu'une membre de la faculté qui a pleuré à la fin tellement elle était fière.