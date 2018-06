L'élan de Gregory Charles

Gregory Charles ajoute une autre corde à son arc déjà impressionnant en signant sa première programmation à titre de directeur artistique du Festival de Lanaudière. Il promet un été où deux forces – amour et haine – se confronteront.

À la fin du printemps, l’an dernier, Gregory Charles commençait sa collaboration avec le Festival de Lanaudière à titre de directeur artistique, mais une bonne partie du travail de programmation avait déjà été abattue. «Pour ce genre de festival, avec les invités qui y participent, tu ne peux pas programmer ça deux ou trois mois d’avance. D’ailleurs, la programmation de l’édition de l’année prochaine est déjà presque terminée», explique-t-il d’entrée de jeu.

Pour cette 41e édition, qui se déroulera du 5 juillet au 5 août, les spectateurs auront donc droit au fruit du travail du nouveau directeur artistique. «Ce sont mes choix et, si les gens aiment ça, tant mieux, sinon ça sera entièrement ma responsabilité», annonce sans détour celui qui a commencé à prendre de l’expérience dans le domaine à Laval, pour les grands rassemblements comme la Saint-Jean-Baptiste ou encore la fête du Canada. «Ça fait 14 ou 15 ans que je fais ce genre de travail.»

En amour comme à la guerre

Quand on le questionne à savoir pourquoi il a accepté le mandat du Festival de Lanaudière, Gregory Charles rappelle: «J’ai eu une formation classique. Je suis allé dans des camps musicaux à travers le Québec, y compris celui de Lanaudière et celui du Domaine Forget. J’ai aussi participé au Festival de Lanaudière comme pianiste et comme chef de chœur. J’ai participé à ce monde-là et je sentais qu’il y avait un petit élan à donner à ce festival. Je pense que j’avais quelque chose à apporter pour rassurer le public classique et pour ouvrir les fenêtres et tendre la main aux gens qui, peut-être, ne se sont jamais sentis attirés par la musique classique, pensant que c’est inaccessible.»

Il enchaîne en disant qu’il a imaginé sa programmation à partir de quelque chose d’universel. «C’est basé sur l’amour et la guerre. Je me suis donné une thématique, ¨En amour comme à la guerre¨, une expression qu’on utilise souvent. Et je me suis rendu compte que, dans la musique, de façon générale, c’est souvent l’amour et la guerre qui inspirent.»

Ainsi, la programmation de cette 41e édition se veut diversifiée et des plus riches. Le premier concert à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay (7 juillet) sera donné par l’Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Susanna Mälkki et accompagné du violoncelliste Alban Gerhardt. Au menu, des œuvres romantiques de Berlioz. Le spectacle de clôture du festival (5 août) sera présenté par l’Orchestre Métropolitain. Yannick Nézet-Séguin sera à la direction, et le pianiste Marc-André Hamelin viendra montrer de quoi il est capable. La 7e Symphonie de Chostakovitch sera à l’honneur.

Entre ces deux grands concerts, les fans du Festival de Lanaudière, et les nouveaux, pourront apprécier plusieurs spectacles, dont un en hommage à Céline Dion (21 juillet), un avec l’Orchestre national de jazz de Montréal (22 juillet) et un autre avec le chef britannique Stephen Layton (28 juillet), qui viendra interpréter la musique de Karl Jenkins.

Célébrer ses 50 ans

On termine l’entrevue avec Gregory Charles en lui parlant de ses projets qui, on s’en doute, sont nombreux. Il anime toujours à Radio-Classique, une station qui lui appartient. «On est vraiment une radio full musicale et totalement zen.»

En ce qui a trait à l’Académie Gregory, son fondateur parle de succès. «Trois mille personnes ont suivi des cours de piano dans la dernière année.»

Enfin, la vedette nous confie qu’un de ses projets de l’été sera de revenir sur le cap de la cinquantaine qu’il a atteint le 12 février dernier. «Je veux fêter ça. Il y aura plein d’événements. Ça va se passer à différents moments avec ma femme, ma fille, ma belle-famille et mes amis. C’est ça mon ambition. Il y a le Festival de Lanaudière et des spectacles à mon agenda, mais j’ai quand même du temps pour célébrer mon anniversaire. Mon père est décédé quelques jours avant ma fête [NDLR: Il est décédé le 1er février, deux jours après avoir été happé par une déneigeuse]. On n’a pas eu le temps de célébrer et on n’avait pas la tête à ça.»

Pour connaître toute la programmation du 41e Festival de Lanaudière: lanaudiere.org.