«Les Incroyable 2»: rien d’incroyable

Le retour des superhéros animés fait plaisir, sans atteindre, néanmoins, les sommets du premier.

Ne voulant pas interrompre le cours des événements des «Incroyable», sorti il y a 14 ans, Brad Bird fait débuter l’action alors qu’Helen (voix de Holly Hunter dans la version originale) et Bob (voix de Craig T. Nelson) sont aux prises avec le Démolisseur (voix de John Ratzenberger) tandis que Dash (Huck Milner) et Violet (Sarah Vowell) se disputent pour savoir qui va surveiller Jack-Jack.

Or, après cette bataille épique lors de laquelle Frozone (voix de Samuel L. Jackson) vient filer un coup de main aux Parr, la grogne générale à l’endroit des héros s’intensifie. Réfugiée dans un motel, la famille tente de faire contre mauvaise fortune bon cœur.

Helen et Bob sont alors contactés par Winston (voix de Bob Odenkirk) et Evelyn Deavor (voix de Catherine Keener), un frère et une sœur qui ont pour objectif de lever l’interdit sur les superhéros à grands coups de médiatisation de leurs actes héroïques. Dans ce contexte, qui de mieux qu’Helen pour devenir le porte-étendard du mouvement de réhabilitation des justiciers masqués? Sauf que cela veut dire qu’il revient à Bob de s’occuper des trois enfants, avec tout ce que cela implique de surprises... notamment en ce qui concerne Jack-Jack!

En choisissant d’offrir une suite linéaire, le scénariste et réalisateur Brad Bird s’assure de ne pas désorienter les amateurs tout en jouant sur les éléments qui avaient assurés le succès du premier volet (633 M$ au box-office international). Et ils sont tous là. Visuellement, l’animation est toujours impeccable, le côté rétro fonctionne à merveille et le cinéaste n’est pas avare de moments d’action. Les dialogues sont réussis et les touches d’humour fonctionnent tant pour les jeunes que pour les plus vieux, ce qui en fait un divertissement intergénérationnel parfait.

Par contre, et c’est l’un des bémols du film «Les Incroyable 2», la structure laisse à désirer. En divisant le scénario en deux – Helen d’un côté, Bob et les enfants de l’autre – , Brad Bird passe son temps à effectuer des allers-retours au détriment de la fluidité de l’ensemble qui s’avère un peu lourd au bout de 90 minutes (le long métrage dure quand même 118 minutes).

L’émerveillement du premier n’est pas au rendez-vous, d’autant que les cinéphiles sont bombardés de films de superhéros depuis «Les Incroyable». Si cette suite continue toujours d’apporter un côté léger et d’autodérision qui n’est pas exploré dans les Marvel, DC et compagnie, il n’en demeure pas moins que le sujet n’a plus la fraîcheur d’antan.

Enfin, Brad Bird a commis l’erreur de vouloir offrir un film d’animation semblable à celui qui avait fait sa renommée. Si l’on apprécie ce divertissement, on n’y trouve – et c’est bien dommage – plus d’originalité.

Note: 3 sur 5