L’urgence de faire rire de Julien Lacroix

Web, radio, télévision, scène et, bientôt, cinéma. Julien Lacroix est partout! Derrière son personnage d’adulescent naïf, arrogant et verbomoteur se cache un humoriste brillant, qui n’attend pas après les autres pour réaliser ses rêves. Rencontre avec le jeune homme de 25 ans, qui a remporté trois statuettes au dernier Gala Les Olivier!

Julien, quand as-tu découvert ta capacité à faire rire les autres?

J’ai toujours été un p’tit comique. Au primaire, j’étais celui qui faisait des blagues dans la classe pour détendre l’atmosphère. J’étais quand même respectueux, alors les professeurs m’appréciaient même si je dérangeais. Au secondaire, je fréquentais un collège privé. Mon humour m’a valu quelques retenues, mais je prenais ça... en riant!

Et quand as-tu décidé de faire de l’humour ton métier?

Je n’ai jamais vraiment eu de plan B. Il faut dire que plusieurs membres de ma famille évoluent dans le milieu artistique: mon grand-père était animateur à la radio de Radio-Canada, et ma grand-mère a longtemps travaillé au costumier de Radio-Canada avant d’ouvrir son propre commerce. Enfant, je connaissais par coeur les répliques de «La petite vie», et j’écoutais en boucle les films de mon idole, Jim Carrey.

Pour un gars qui a toujours su ce qu’il voulait faire dans la vie, tu ne l’as pas eu facile!

J’ai été refusé à l’École nationale de l’humour, à En route vers mon premier gala et à l’émission «Les 5 prochains». Heureusement, je crois fermement au dicton qui dit: "Lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre". Et si je ne trouve pas cette fameuse autre porte ouverte, pas de problème: je vais la construire moi-même! (rires)

D’où te vient cette force de caractère?

J’ai la mémoire d’un poisson rouge: quand on me dit non, j’ai de la peine deux minutes, puis je passe en mode solution. Déçu de ne pas avoir été retenu pour les auditions de «Like-moi!» et de «SNL Québec», j’ai décidé de réaliser mes propres capsules web, qui sont rapidement devenues virales. Il n’y a pas qu’un seul chemin pour se rendre du point A au point B: on peut prendre des détours, et même des raccourcis, pour atteindre son but. C’est ce que j’ai fait!

Au dernier Gala Les Olivier, tu es reparti avec trois statuettes. Pas mal pour un gars qui cumulait autrefois les refus!

Le Gala Les Olivier a créé un buzz autour de moi, et j’ai par la suite reçu plusieurs propositions. J’ai d’ailleurs dû faire le ménage de mon agenda, revoir mes priorités et apprendre à dire non, avant qu’on me retrouve couché en petite boule dans ma chambre en train de brailler ma vie! (rires) Par exemple, j’ai enlevé de mon horaire tous les spectacles corporatifs. C’est une décision crève-coeur, mais je concentre mon énergie d’abord et avant tout sur ce qui fait avancer mes projets personnels.

Et ce ne sont pas les projets qui manquent! Tu es présentement en rodage pour ton premier spectacle solo...

Il y a quelque chose d’enivrant dans le fait de tester un numéro devant un public. Je me rends dans un bar, je fais mon numéro, je retravaille mon texte, j’effectue de petites modifications, puis je vais le tester dans un autre bar. Je peux faire ça trois ou quatre fois le même soir! Je parle d’alcool au volant, d’homosexualité, de médias sociaux... Je profite du fait qu’avec mon look de «p’tit gars à sa maman», les gens ne s’attendent pas à ce que je donne dans l’humour plus corrosif.

Qui est ton premier public, celui ou celle sur qui tu testes tes blagues en premier?

Ma copine, qui n’évolue pas dans le milieu de l’humour, mais qui est très drôle. Elle est mon premier public, mais elle est aussi la plus sévère envers moi. (rires) Sinon, il y a mon gérant, Alexis, mon partenaire d’écriture, Gabriel, et mes amis. Mais le meilleur public reste celui qui ne me connaît pas et qui n’a aucun parti pris.

Internet a grandement contribué à ta notoriété. Enregistres-tu toujours des capsules web?

Bien sûr! J’ai tellement de "fun" à faire ces capsules humoristiques. Récemment, j’ai tourné avec Isabel Richer, Maripier Morin et Martin Matte. L’époque où les humoristes faisaient de la publicité à la télé ou sur les panneaux est révolue. En 2018, ça se passe sur le web! Et mes capsules web représentent un super outil pour promouvoir mon humour.

À travers tous tes projets, trouves-tu le temps de relaxer?

Je relaxerai lorsque j’aurai 50 ans! (rires) J’ignore pourquoi, mais je ressens l’urgence de faire rire. Peut-être parce qu’après avoir cumulé les refus, je veux tout réaliser en même temps! Il faudrait que je voie un psy pour approfondir la question! (rires) Ces temps-ci, je travaille 14 heures par jour, sept jours sur sept. Je ne vois presque plus ma copine — même si on habite ensemble —, je ne dors pas beaucoup, j’écris au lieu de m’entraîner, j’ai un semblant de vie sociale parce que je m’arrange pour travailler avec mes amis, mais... vous savez quoi? J’ai tellement désiré ce qui se passe dans ma vie présentement que j’en apprécie chaque seconde!

Agence QMI

Un film en préparation

Julien Lacroix a toujours rêvé de jouer dans un film. Plutôt que d’attendre qu’on le convoque en audition, il a décidé d’écrire un scénario avec son ami Adib Alkhalidey.

«Et tant qu’à l’écrire, pourquoi ne pas le produire? En plus d’investir nos propres économies, nous avons mis sur pied une campagne de sociofinancement (NDLR: Celle-ci a si bien fonctionné qu’Adib et Julien ont déjà atteint leur objectif de 80 000 $). La première aura lieu en janvier 2019. Dans ce film, je campe Antonin, un imbécile heureux qui se donne comme mission de sauver la vie de Walid (Adib Alkhalidey), son collègue de travail dépressif. Ça parle de maladie mentale, mais il s’agit bel et bien d’une comédie!»