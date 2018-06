«Mulan» a déjà 20 ans!

Mulan, la première héroïne asiatique des studios Disney, fête ses deux décennies le 19 juin. Voici la petite histoire de cette «princesse» qui n’a pas pris une ride...

En 1989, les studios Disney décident d’ouvrir une succursale en Floride. Le mandat de la cinquantaine d’employés est d’y produire des courts et moyens métrages animés. Or, après les succès d’«Aladdin» et du «Roi lion», le siège social décide de leur laisser les coudées franches et de leur allouer un long métrage. Ce sera «Mulan».

Parmi les cinq coscénaristes qui se penchent sur cette légende chinoise, on trouve un certain Chris Sanders, l’homme qui réalisera «Lilo et Stitch» (2002), puis «Dragons» (2010).

Unique

Mulan, de son nom complet Hua Mulan, est une guerrière dont les exploits – le fait de partir à la guerre habillée en homme, car son père est trop vieux pour aller se battre – ont été relatés oralement depuis des générations dans l’Empire du Milieu.

Mulan n’étant pas l’archétype de la princesse Disney, les studios décident d’incorporer des éléments narratifs plus «traditionnels» tels une histoire d’amour pour la jeune fille et un message de valeurs familiales. Au total, plus de 700 artistes collaborent à ce 36e long métrage d’animation des studios.

Comme souvent dans les films, les éléments les plus notables sont le fait du hasard ou d’un concours de circonstances. Ainsi, le dragon Mushu, inexistant dans l’histoire originale, est une idée de Barry Cook le coréalisateur, et ce dès les débuts du projet, qui voulait faire un court-métrage sur cet animal de légende. Le cinéaste indiquera d’ailleurs avoir été influencé par David Lean et Charlie Chaplin et avoir incorporé certains éléments de leur travail dans «Mulan».

Des voix et des gens

Souhaitant réitérer le fait d’avoir une vedette pour doubler un personnage secondaire à l’instar de Robin Williams en Génie de la lampe dans «Aladdin», les studios demandent à Eddie Murphy de prêter sa voix au dragon Mushu. L’acteur hésite, fait une tentative, mais n’y arrive pas de manière satisfaisante. Finalement, il demande à enregistrer ses dialogues dans le sous-sol de sa maison d’Englewood, dans le New Jersey.

Ming-Na Wen (aujourd’hui dans la série «Agents of S.H.I.E.L.D.») est choisie pour doubler la voix parlée de Mulan. Pour leur part, les chansons prennent vie grâce à Lea Salonga, qui avait œuvré de la même manière pour «Aladdin» puisqu’elle interprétait les pièces de la princesse Jasmine (seule autre héroïne de Disney à porter des pantalons à l’époque!). Fait amusant, c’est Jackie Chan qui double le capitaine Li Shang dans la version chinoise du long métrage.

Au niveau technique, les studios Disney innovent pour leur seul film d’animation qui traite de la guerre. Les équipes utilisent un programme spécial afin de créer les foules – jusqu’à 30 000 personnes – et les nombreux combattants Huns. Le nom du programme en question? Attila... comme le célèbre souverain des Huns.

La chanson «Reflection» est interprétée par Christina Aguilera, pas encore une vedette. Nommée aux Oscars, la pièce ne remporte pas la statuette, mais la jeune chanteuse se voit offrir un contrat par la maison de disques RCA!

La sortie de «Mulan» s’effectue de manière relativement discrète, les studios traversant alors une mauvaise passe suite à l’échec du «Bossu de Notre-Dame». Internationalement, «Mulan» récolte 304,3 millions $ au box-office et une édition DVD et Blu-ray du long métrage est mise en vente en 2013 afin de coïncider avec les 15 ans du film.