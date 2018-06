Nouveau contrat de travail pour les chauffeurs d'autobus du RTL

Les chauffeurs d’autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont voté samedi après-midi à 79% pour l’entente de principe intervenue au début du mois dans le cadre de la renégociation de leur convention collective.

Rétroactive, l’entente de cinq ans s’étend du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 et prévoit des hausses salariales totales de 11% pour les 750 chauffeurs.

Selon le Syndicat canadien de la fonction publique, la nouvelle convention collective prévoit des mesures devant améliorer les temps de parcours, le service à la clientèle et le climat de travail.

Il y a un peu plus d'un an, le 4 juin 2017, les chauffeurs avaient voté à 98 % pour un mandat de grève à déclencher au moment opportun. Ce printemps, ils ont usé de moyens de pression ciblant l’administration du RTL et l’employeur.

«Cette nouvelle convention collective est une victoire importante pour les chauffeurs du RTL, mais aussi pour l’ensemble de la population de Longueuil. Elle va permettre aux chauffeurs d’être beaucoup mieux entendus pour améliorer l’efficacité du transport en commun sur la Rive-Sud. Les membres de notre syndicat se sont fortement mobilisés pendant plus d’un an pour en arriver là. La clé a été de gagner, puis de garder l’appui des usagers et de la population», a dit Sylvie Champagne, présidente du Syndicat des chauffeurs d’autobus du RTL, section locale 3333 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).