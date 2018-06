«On aime vraiment lorsqu'on n'est pas amoureux» -Eric-Emmanuel Schmitt

Auteur prolifique, Éric-Emmanuel Schmitt était récemment de passage à Montréal pour la sortie de son dernier roman, «Madame Pylinska et le secret de Chopin», dans lequel il évoque son amour pour la musique du célèbre compositeur. L'auteur sera de retour au Québec en février 2019, mais cette fois en tant que comédien.

Érudit et mélomane, Éric-Emmanuel Schmitt n’a jamais caché sa passion pour les grands compositeurs. Son plus récent roman est un prétexte pour parler de sa passion pour Chopin, mais aussi de lui. Certains passages du roman sont effectivement des histoires vécues.

«Plus jeune, je détestais le piano parce que ma sœur tapait dessus sans harmonie, et qu’elle nous torturait les oreilles en prétendant apprendre le piano. Un jour, ma tante Aimée est venue jouer à la maison; c’était éblouissant. J’ai voulu apprendre le piano à partir de ce moment-là. Comme je l’écris dans le livre, l’histoire de ma tante Aimée est totalement véridique, elle qui avait su protéger son grand amour avec une mauvaise réputation. C’est un secret de famille que je dévoile.»

L’écrivain a aussi repris les traits d’un de ses professeurs de piano pour camper son personnage. «Elle ne s’appelait pas Pylinska, mais elle était aussi d’origine russe.»

L’apprentissage de l’écriture semble avoir été beaucoup plus facile pour Éric-Emmanuel Schmitt, qui a déjà signé une trentaine de romans et une vingtaine de pièces de théâtre. Il a écrit notamment dans «Madame Pylinska et le secret de Chopin» que, à l’inverse de la musique, l’écriture est un esclave du réel.

«Je pense que l’écrivain est quelqu’un qui fait un effort pour dire autre chose que ce que disent les mots. Personnellement, je suis soucieux de l’invisible et de l’ineffable. Selon moi, l’écriture doit se battre contre son réalisme intrinsèque pour tenter d’arriver au niveau de l’art. On doit dépasser les objets qu’on désigne. C’est une tension qui doit être inhérente à l’écrivain, il doit faire attention à ne pas devenir l’esclave de la réalité des faits.»

Avec un grand A

L’auteur a aussi une vision toute particulière de l’amour et des relations amoureuses. «Comme je le dis dans le livre, je pense qu’on aime vraiment lorsqu’on n’est pas amoureux. Pour moi, l’amour commence véritablement après la passion. La passion est un aveuglement. J’ai eu deux passions dans ma vie, et quand je me suis réveillé, je me suis demandé ce que j’avais fait, ça ne me ressemblait pas. J’avais eu une altération du jugement.»

Surtout que dans ce cas particulier, l’auteur était tombé en amour avec une personne qu’il méprisait d’un autre côté. «Pour moi, le vrai amour — et j’ai la chance de le connaître — est surtout lucide. On aime l’autre, et on aime les défauts de l’autre. On ne veut pas le corriger, on veut juste l’aider et le soutenir. Pour moi, l’amour est précis, clinique, net et franc. Il n’y a pas d’illusion, alors que la passion est une grande illusion. L’amour est un sentiment qui nous lie et qui ne manque pas de lucidité. Beaucoup de gens sont capables de passion, alors que peu sont capables d’aimer.»

Bizet sur scène

Amoureux du Québec, Éric-Emmanuel Schmitt sera de retour en février 2019 pour participer à la création d’une de ses pièces, «Le mystère Carmen», au TNM. «Au départ, c’est un texte que j’ai écrit sur Bizet pour l’Opéra de Paris. On y découvre notamment que Bizet s’est suicidé à cause de l’échec de ¨Carmen¨ à l’époque, alors qu’il y a un air connu de tout le monde aujourd’hui. La pièce parle donc de cet inconnu le plus célèbre qu’est Bizet, et c’est aussi une réflexion sur le personnage de Carmen.»

Après avoir lu le texte, Lorraine Pintal a décidé d’en faire un véritable spectacle. Éric-Emmanuel Schmitt partagera la scène avec Marie-Josée Lord et Jean- Michel Richer.