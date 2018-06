Opération Enfant Soleil remet 2,6 M$ au CHU de Québec

À quelques heures de l’ouverture du 31e Téléthon Enfant-Soleil, l’organisme a remis samedi matin un chèque de 2,6M$ au Centre Mère-Enfant Soleil du CHU de Québec.

L’important don était le dernier de la campagne d’octroi d’Enfant Soleil avant le téléthon qui se tiendra dimanche toute la journée. «C’est le moment de vider les coffres avant de les remplir à nouveau demain», s’est exclamée la coanimatrice de l’événement, Annie Brocoli, avant le dévoilement du montant.

Touchée par autant de générosité, la présidente directrice générale du CHU de Québec, Gertrude Bourdon, a rappelé l’importance de tels dons pour le centre hospitalier. «Tout ce que vous donnez, ce que vous faites, vous n’avez aucune idée à quel point c’est une richesse importante pour nos intervenants», soulignait Mme Bourdon.

Au cours de la dernière année, le CHU de Québec a notamment pu acquérir un tomodensitomètre grâce à Opération Enfant Soleil, un appareil valant «plusieurs millions de dollars». L’hôpital a aussi pu ajouter des lits de soins intensifs pédiatriques. «On parle de deux lits à 1M$ chacun. Ce sont des investissements importants», a insisté la dirigeante.

230M$ en 30 ans

Le 31e téléthon se tiendra ce dimanche, de 7h à 22h. Outre les animateurs principaux Annie Brocoli et Maxime Landry, les habitués Alain Dumas, Étienne Boulay, Philippe Fehmiu, Annick Dumont et, Louis-Georges Girard, Josée Lavigueur et plusieurs autres collaborateurs seront présents.

Le public pourra aussi assister à des performances d’artistes comme 2Frères, Kevin Bazinet, Roch Voisin, Jean-François Breau, Marc Hervieux, Marie-Ève Janvier, Marie-Mai et bien d’autres.

Depuis 1988, c’est plus de 230M$ qui ont été remis par Enfant Soleil à des centres hospitaliers de toutes les régions du Québec. L’an dernier seulement, lors du 30e anniversaire de l’événement, 20,1M$ avait été amassés.