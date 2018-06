Pascale Wilhelmy: un hommage à l'amitié féminine

L’auteure, journaliste et chroniqueuse Pascale Wilhelmy vient de lancer son tout dernier livre, «Soupers de filles», un roman légèrement autobiographique qui se veut une célébration de l’amitié féminine.

Au fil des pages, on devient des complices silencieux et privilégiés des relations qu’elle entretient avec quatre femmes qu’elle retrouve plusieurs fois par année depuis 17 ans et avec lesquelles elle partage bien plus qu’un repas.

Dans la vie réelle, les Gonzelles (nom affectueux donné à leur groupe, formé des mots «gonzesses» et «gazelles») sont six: Pascale et ses cinq copines, qui se sont rencontrées lors de l’émission «Star Académie», pour laquelle elles travaillaient toutes. Or, pour éviter qu’on puisse les reconnaître, Pascale a fait passer leur nombre à cinq dans le livre et, comme elle le dit si bien, a emmêlé leurs qualités et leurs défauts.

S’il y a une part de vrai dans les anecdotes racontées, il y a aussi une grande part d’imagination. Impossible pour le lecteur de séparer la réalité de l’imaginaire, mais reste qu’on a rapidement accès à un amour et un respect entre filles trop beaux pour avoir été créés de toutes pièces...

Dans ce roman, Pascale voulait rendre hommage aux amitiés féminines. «On a souvent parlé de la compétition entre filles, de l’envie, de la jalousie. Et on a souvent dénigré les relations entre elles. Mais il y en a qui, comme moi et mes amies, ont de belles histoires, s’aiment et s’entraident. Je trouvais important de le dire, d’en parler», raconte-t-elle.

La vie partagée autour d’un souper

Les personnages du roman sont de grands livres ouverts les uns avec les autres. Au menu de leurs rencontres, bouffe, vin et transparence. Aucun sujet ne saurait être évité. On discute donc travail, difficultés relationnelles avec les hommes et, bien sûr, sexualité...

«On parle vraiment de tout. Ce sont probablement les filles avec qui je m’ouvre le plus. C’est facile entre nous, car il n’y a pas de jugement. Avant elles, je ne connaissais pas ça, l’amitié entre filles. J’avais une ou deux amies, mais pas une gang de filles avec qui échanger. C’était donc nouveau pour moi, mais sérieusement, j’aurais dû connaître ça beaucoup plus tôt. J’ai commencé à comprendre sur le tard que c’est important de cultiver des amitiés féminines. Souvent, il y a la famille, les enfants, et on oublie de prendre du temps pour soi. Mais c’est essentiel. Un souper de filles, c’est la plus belle des thérapies!»

Et, une fois le souper terminé et la photo prise pour immortaliser la soirée (un «must» bien ancré dans leur tradition), elles retournent chacune à leur vie, en attendant la prochaine rencontre où elles se mettront à jour dans leurs nouvelles, leurs défis, leurs bonheurs, leurs tristesses, leurs rêves ou leurs désillusions.

La clé du succès d’une amitié nombreuse

Si l’écoute et le respect sont les bases d’une amitié saine, quelle est, selon Pascale, la recette pour la faire durer? «Il ne faut pas que ce soit rigide. Sur 17 ans, il y a une fille du groupe qui a été enceinte, deux qui sont tombées amoureuses de gars qui avaient des bébés même si, au départ, elles ne voulaient pas d’enfant. Bref, ce n’est pas parce qu’une fille ne pouvait être là qu’on ne pouvait se voir. Il faut donc une certaine souplesse. De la compréhension. Et aussi, il ne faut pas se laisser aller. À un moment, il faut se dire: ça fait deux mois qu’on ne s’est pas vues, alors on met une rencontre à l’agenda. C’est ça qui est important. Avec les vies qu’on mène, ça prend de la rigueur pour consacrer une soirée à nos amitiés. Et il faut également de la volonté, car c’est trop facile de dire qu’on est occupée. Il y a 17 ans, on était toutes célibataires et on vivait à Montréal. Aujourd’hui, il y en a parmi nous qui vivent en banlieue. On doit donc se donner un lieu de rendez-vous et s’y soumettre. L’amitié, ça s’entretient.»

Et l’auteure admet sans peine que ces soupers sont essentiels à sa vie, à son équilibre. Les filles profitent toutes de ces soirées pour se stimuler, s’encourager, partager leurs réussites. Pascale regrette de ne pas avoir connu cette amitié plus tôt. «Il y a une période de ma vie ou ça m’aurait fait du bien de connaître ces filles-là et d’avoir ces soupers. Quand on a de jeunes enfants, on est tellement prise par la famille qu’on oublie parfois qu’à l’extérieur il y a autre chose, qu’il y a des ressources. Car, à nous toutes, nous formons un bon groupe de ressources.»

L’écriture pour bonheur

Avec ce quatrième livre en carrière, Pascale nous plonge dans un univers féminin à la fois léger et profond, puisque les sujets abordés sont parfois porteurs de souffrance, de solitude, comme lorsqu’elle mentionne à un moment le désert amoureux et sexuel dans lequel elle se trouve. On découvre une femme sensible, seule, optimiste et généreuse. Chaque souper apporte son lot de divertissements, de drames aussi. On ne peut que s’attacher à chacun des personnages et espérer une suite prochaine au livre.

«Ce n’est que le début. Il y a encore beaucoup à raconter, car on est rendues bien plus loin dans nos vies. Je raconterai comment la vie peut nous étonner. On a une vision à 30 ans et on se promet des choses, mais la vie se charge parfois de nous faire changer d’idée...»

Pour Pascale, l’écriture est le plus grand des bonheurs. «Je me retrouve en silence devant l’ordinateur, et il se passe quelque chose que je ne peux même pas comprendre: j’écris. Spontanément. Avec le sourire. Surtout ce livre qui est plein de tendresse, de douceur. Je ne sais jamais où un livre va me mener.»

Mais nous, on souhaite qu’il la mène rapidement au tome 2!

«Souper de filles», publié aux Éditions Libre Expression, est en magasin.