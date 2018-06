Retour sur l’Isla Nublar dans «Monde Jurassique: le royaume déchu»

L’île du parc d’attractions n’a pas fini de livrer tous ses secrets! Car, lorsqu’Owen Grady (Chris Pratt) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) y retournent pour sauver les dinosaures, ils se retrouvent face à une situation cauchemardesque...

Colin Trevorrow, coproducteur et coscénariste de «Monde Jurassique: le royaume déchu» – ainsi que réalisateur du volet précédent – n’était que trop conscient des difficultés qui attendaient l’équipe de production. «Ma crainte est toujours la même: que nous ne soyons pas capables de convaincre le public de la nécessité d’un nouveau film ¨Parc Jurassique¨. Le long métrage de 1993 était une expérience singulière et je me souviens l’avoir vu et avoir éprouvé le sentiment que je n’avais pas besoin d’une suite. Cela a donc été un défi créatif quotidien.»

Au départ, «Monde Jurassique: le royaume déchu» s’insère dans la franchise. Le volcan de l’Isla Nublar est en éruption et Owen Grady (Chris Pratt) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) veulent sauver les dinosaures, Owen souhaitant par-dessus tout retrouver Blue, le vélociraptor pour lequel il éprouve un attachement particulier. Mais il y a plus... évidemment. Benjamin Lockwood (James Cromwell) a demandé à Owen et Claire de rapatrier les dinosaures dans un sanctuaire qu’il a créé. Et l’on retrouve Ian Malcolm (Jeff Goldblum), le scientifique qui avait prédit l’apocalypse ainsi qu’Henry Wu (BD Wong), le généticien mal intentionné d’InGen.

Sursauts...

«Ce que ¨Monde Jurassique¨ est parvenu à faire a été de recréer le sentiment d’émerveillement éprouvé par le public en voyant à nouveau des dinosaures à l’écran. Par contre, j’étais d’accord avec la volonté de Colin [Trevorrow] d’intégrer dans ¨Monde Jurassique: le royaume déchu¨ un sentiment de peur, de danger et de terreur qu’on trouvait dans le tout premier film de 1993», a expliqué le réalisateur J A Bayona aux médias lors des activités de promotion du film en Europe.

L’Espagnol, connu pour son «Orphelinat», sorti en 2007, a insufflé une ambiance gothique, notamment dans la seconde partie du long métrage, et puisé dans ses souvenirs personnels pour générer un sentiment d’angoisse chez les spectateurs.

«Le fait qu’un monstre s’introduise dans ma chambre par la fenêtre était l’une de mes pires peurs quand j’étais enfant. Et j’ai eu la chance de filmer cette scène pour le film», a-t-il indiqué.

S’il se réclame de la superproduction de Steven Spielberg, notamment dans la construction – et l’ambiance claustrophobe de la deuxième moitié – , le cinéaste a aussi précisé que ce nouveau volet de la franchise apportait des éléments inédits.

«Je crois que le plus grand changement que nous apportons est dans la manière dont nous modifions cette fable morale. J’ai toujours considéré les histoires de la saga ¨Jurassique¨ comme des fables morales parce qu’on s’y penche sur la relation que l’Homme entretient avec la science, tout en condamnant systématiquement l’Humain, sans jamais condamner la science. Dans ce cas précis, la fable morale se transforme en conte de fées. On y trouve tous les éléments d’un conte de fées: le château, la princesse et le dragon. J’ai adoré ça, je suis tombé amoureux de ce concept à la fois rafraîchissant et novateur.»

Gros bras et talons hauts

Le personnage de Bryce Dallas Howard dans «Monde Jurassique» avait été amplement critiqué pour le fait qu’elle passait son temps à courir en talons hauts. Cette fois-ci, Claire Dearing est nettement moins unidimensionnelle.

«Plutôt que de nous demander ce que nous pouvions améliorer, nous nous sommes constamment demandé de quelle manière nous pouvions nous dépasser. Nous avions tous le désir de créer une œuvre significative, qui dure», a-t-elle indiqué.

Trois ans après les événements du long métrage de 2015, Claire a évolué. Elle se sent coupable de ce qui s’est produit dans «Monde Jurassique» et veut tout faire pour les sauver.

De son côté, Owen fait étalage de ses muscles, quelque chose qui n’a pas déplu à Chris Pratt, habitué aux superproductions à grand déploiement.

«J’ai effectué énormément de cascades. Je me suis laissé tomber de camions, ai plongé, ai dévalé des montagnes et nagé sous l’eau. Nous avons également beaucoup de scènes de combat. La production a pris les éléments d’action qui fonctionnaient dans le premier film et les a quadruplés!»

Ainsi, pendant cinq jours, l’acteur a filmé la scène dans laquelle il doit sauver Claire, enfermée dans la gyrosphère qui est en train de couler. «J’ai adoré!», a-t-il lancé.

Nouvelles bestioles!

Qui dit «Jurassique» dit dinosaures. L’Isla Nublar en comprend des myriades, créés à l’écran à la fois par des images de synthèses ainsi que par des répliques en animatronique, c'est-à-dire animées par des opérateurs.

On retrouve ainsi la femelle T-Rex, élément incontournable de la saga, mais aussi l’Indominus rex, création d’Henry Wu... qui travaille aussi sur un nouveau projet top secret.

Neal Scanlan, superviseur des effets visuels, a expliqué que les avancées technologiques avaient grandement facilité le travail de ses équipes.

«Elles ont excellé dans l’art de mélanger les effets réels aux effets informatiques. Dans l’une des séquences, on voit quatre vélociraptors. Deux sont réels, deux sont rendus par ordinateur et il est extrêmement difficile de les identifier.»

Quant au T-Rex, «il y a une séquence très sombre et tendue. Le T-Rex est anesthésié et nous avons appris que les animaux anesthésiés ont souvent les yeux ouverts. C’est vraiment inquiétant parce que le public ne peut jamais être certain que le T-Rex soit totalement anesthésié», a-t-il ajouté.

Chris Pratt a particulièrement avoir apprécié autant d’animatroniques sur le plateau, puisque «c’est toujours beaucoup plus facile pour un acteur d’interagir avec des éléments physiques.»

Le grand retour de Jeff Goldblum!

Le retour d’Ian Malcolm, grand opposant du parc d’attractions de l’Isla Nublar, s’est fait attendre. Mais voilà que Jeff Goldblum reprend son rôle...

On le voit témoigner devant le Sénat en indiquant qu’il est favorable à ce que le volcan détruise tous les dinosaures de l’île. Pour l’acteur, «Monde Jurassique: le royaume déchu» contient des éléments beaucoup plus sérieux que ceux d’un simple «blockbuster» estival.

«Mon personnage a toujours parlé contre le projet de ¨Parc Jurassique¨. Il n’aime pas l’idée que des animaux puissent être exploités, qu’il s’agisse de divertissement ou de profits. Dans le film, l’antagoniste est intimement lié à l’appât du gain capitaliste et à la stupidité générale, deux des chevaux de bataille préférés d’Ian Malcolm», a dit l’acteur.

«Monde Jurassique: le royaume déchu» effectue une entrée fracassante sur les écrans de la province dès le 22 juin.