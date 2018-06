«Un beau soleil intérieur»: solitude amoureuse

Juliette Binoche livre, dans ce film de Claire Denis, un portrait de femme qui cherche un bonheur illusoire entre les bras d’une ribambelle d’hommes.

Isabelle (Juliette Binoche) est au lit avec son amant Vincent (Xavier Beauvois). Malgré l’acharnement de l’homme, le courant ne passe pas. Lui est banquier, blasé.

Elle, divorcée et mère d'une fille de 10 ans, cherche l’amour, le vrai, celui qui soulève des montagnes et fait voir la vie en rose.

Mais Vincent n’est pas l’homme idéal. Il est marié et n’a aucune intention de quitter sa femme, ce qu’il dit à Isabelle sans prendre de gants blancs. Car il est égoïste, désagréable, méchant.

Elle finit par en avoir assez et le met dehors.

Elle enchaîne avec un acteur (Nicolas Duvauchelle) qui se pose trop de questions faussement existentielles, puis avec Sylvain (Paul Blain), rencontré dans un bar et que ses amis n’aiment pas. Il y a également Marc (Alex Descas) et François (Laurent Grevill), son ex et d’autres.

À chaque fois, après plusieurs prises de tête et de bec, ça finit mal, donc dans les larmes. Et un Gérard Depardieu en voyant capable de lire l'avenir rassure Isabelle sur la réussite future de son existence.

On aimerait pouvoir adhérer à la proposition de ce «Beau soleil intérieur», sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2017, ne serait-ce que pour le tandem Denis («Chocolat») et Binoche. Mais les écueils s’avèrent insurmontables.

La récitation théâtrale et monocorde des dialogues impose une distance qui ne parvient jamais à se résorber. Leur teneur, ironiquement brutale, ne parvient qu’à être platement fade, des répliques telles que «Vous avez des olives, mais des olives sans gluten» finissant par n’être qu’indigestes au lieu de féroces.

Pourtant, même dans ce contexte des plus rébarbatifs, Juliette Binoche livre quelques excellentes scènes comme celle d’une danse avec un inconnu au son de «At Last» d’Etta James ou encore celle d’un pétage de plombs lors d’une promenade en forêt avec des amis.

Mais ce sourire fugace, cette vibration émotive, n’illumine pas assez l’écran et l’on cherche, en vain, ce «soleil intérieur» qui ne transparaît jamais.

Note: 2,5 sur 5