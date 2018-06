Une souris vivante dans un emballage de pains hamburgers chez Wendy’s

Une employée de la chaîne de restauration rapide Wendy’s dans l'Oklahoma a été stupéfaite de retrouver une souris vivante dans un sac d’emballage de pains hamburgers, jeudi.

Skylar Frame a décidé de filmer sa trouvaille et de la partager au réseau CNN.

«J’ai juste entendu crier : souris, souris. Je me disais qu’on n’avait pas de souris dans le restaurant. Lorsque je me suis retournée, je l’ai vue bouger dans le sac de pains», a-t-elle mentionné à CNN.

Dans un communiqué obtenu par la chaîne locale 2 Works for You, la gérante a signifié qu’elle est au courant de la situation et qu’une enquête est en cours avec la compagnie d’extermination», peut-on lire.

Pas une première

Les employées rencontrées par CNN ont expliqué que ce n’était pas la première fois cette semaine qu’une situation semblable se produisait.

«Les gérants disaient que ce n’est pas grand-chose et chaque fois qu’une personne l’interpelait, elle refusait de le croire», dit Skylar à la caméra de CNN.

Dimanche dernier, une autre employée a filmé une autre souris qui mangeait les pains. «Elle (la gérante) m’a dit de prendre les autres pains placés plus bas», mentionne Samantha Niebelink.

Les deux employées ont interpelé l’agence des aliments et de la santé à quelques reprises depuis l’année dernière. Si aucune mesure n’est prise pour rehausser la propreté du restaurant, elles remettront leur démission.

La maison-mère de la chaîne de restauration rapide a stipulé que «rien n’est plus important que la propreté et la sécurité des clients et employés».

Lors de la visite des inspecteurs, vendredi, aucune infraction n’a été saignalée par les inspecteurs de l’agence des aliments.

