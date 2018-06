Des pompiers prennent part à une marche sur le mont Royal

Une quinzaine de pompiers ont pris part dimanche à une marche de cinq kilomètres dans les sentiers du parc du mont Royal afin de réclamer que le cancer de la prostate soit reconnu comme une maladie liée à l’exercice de leur travail.

«On a très chaud. On est épuisés. L’épreuve est comparable à quand on combat un incendie», a imagé le vice-président de l’Association des Pompiers de Montréal (ADPM), Chris Ross, alors qu’il retirait son habit de combat de quelques dizaines de kilos qu’il avait porté pendant plus d’une heure de marche sous un soleil de plomb.

Ces pompiers participaient à la Marche du Courage, un événement annuel organisé par l’organisme de bienfaisance PROCURE afin de recueillir des fonds pour la recherche de traitements plus efficaces du cancer de la prostate.

Actuellement, sept cancers comptent parmi les maladies professionnelles liées au travail des pompiers qui sont admissibles à une indemnisation de la part de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), dont ceux du poumon, de la vessie et du rein.

Le cancer de la prostate ne fait toutefois pas partie de cette liste, ce que déplore l’ADPM.

«On connait des membres [de l’ADPM] qui ont le cancer de la prostate. On connait aussi des membres qui sont décédés de ce cancer», a confié M. Ross.

Selon l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur «affaires municipales», les pompiers sont 1,28 fois plus à risque d’être atteints d’un cancer de la prostate que le reste de la population en raison de leur exposition à plusieurs éléments toxiques sur les sites d’incendie.

Ainsi, près d’un pompier sur cinq sera atteint de ce cancer au cours de sa vie, contre une personne sur sept dans l’ensemble de la population canadienne.

Dons majeurs

En tout, 370 000$ ont été amassés par l’organisme PROCURE grâce à cet évènement annuel, qui a attiré près de 800 personnes en incluant les marcheurs ainsi que les nombreux cyclistes qui ont gravi le mont Royal à plusieurs reprises pour amasser de l’argent.

Certains participants ont d’ailleurs réalisé des dons majeurs à l’organisme dimanche, dont Louis-Joseph Papineau, qui a offert un peu plus de 10 000 $ à l’organisme après avoir gravi à 12 reprises le mont Royal sur son vélo.

«Je pense que les traitements évoluent, ce serait extraordinaire qu’ils trouvent une cure. C’est avec le financement de la recherche qu’on peut l’espérer», a confié le résident de L’Île-des-Sœurs, qui a appris l’an dernier qu’il était atteint d’un cancer de la prostate.